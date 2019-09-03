СК просит отправить под домашний арест двух фигурантов дела о беспорядках

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет России просит суд выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве – Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте СК РФ.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.