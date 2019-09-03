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РИА Новости

СК просит отправить под домашний арест двух фигурантов дела о беспорядках

13:30 03.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАкция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Следственный комитет России просит суд выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве – Егора Жукова и Сергея Фомина, сообщается на сайте СК РФ.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за различные нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Ранее СК РФ сообщил о снятии обвинений с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля.
"СК РФ в ходе расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками, произошедшими в Москве 27 июля, учитывая роль Егора Жукова и Сергея Фомина в совершенном преступлении, ходатайствует перед судом об изменении названным лицам меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается, следствием устанавливается роль каждого фигуранта в произошедших событиях.
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