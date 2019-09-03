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РИА Новости

В России введут нацстандарты на холодный чай и кофе

13:24 03.09.2019
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CC0 / congerdesign / Чай
Чай
CC0 / congerdesign /
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальные стандарты на безалкогольные напитки "холодный чай" и "холодный кофе" в России будут введены в действие с 1 июля 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.
"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены в качестве национальных стандартов ГОСТ 34548-2019 "Чай холодный. Технические условия" и ГОСТ 34550-2019 "Кофе холодный. Технические условия", - сообщается в пресс-релизе.
Ведомство отмечает, что, несмотря на популярность таких напитков, нормативных документов, устанавливающих общие требования к их безопасности, качеству, упаковке и маркировке, в РФ до сих пор не существовало.
Стандарты разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе "Росчайкофе" и вводятся в действие с 1 июля 2020 года. В соответствии с ними, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 грамма на 1 кубический дециметр сухого экстракта чая, а холодный кофе, готовый к употреблению, должен содержать кофе в концентрации не менее 10 грамм на 1 кубический дециметр. В состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества, также не допускается искусственная газация продукта.
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"Новые стандарты приняты в целях исключения фальсификации продукции, а их применение на добровольной основе будет обеспечивать соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". К межгосударственным стандартам, разработанным Российской Федерацией, присоединились Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика, Республика Узбекистан", - говорится в пресс-релизе.
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