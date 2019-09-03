В России введут нацстандарты на холодный чай и кофе

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Национальные стандарты на безалкогольные напитки "холодный чай" и "холодный кофе" в России будут введены в действие с 1 июля 2020 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) утверждены в качестве национальных стандартов ГОСТ 34548-2019 "Чай холодный. Технические условия" и ГОСТ 34550-2019 "Кофе холодный. Технические условия", - сообщается в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что, несмотря на популярность таких напитков, нормативных документов, устанавливающих общие требования к их безопасности, качеству, упаковке и маркировке, в РФ до сих пор не существовало.

Стандарты разработаны Российской ассоциацией производителей чая и кофе "Росчайкофе" и вводятся в действие с 1 июля 2020 года. В соответствии с ними, готовый к употреблению холодный чай должен содержать не менее 1 грамма на 1 кубический дециметр сухого экстракта чая, а холодный кофе, готовый к употреблению, должен содержать кофе в концентрации не менее 10 грамм на 1 кубический дециметр. В состав холодного чая и холодного кофе не должны входить искусственные красители, усилители вкуса, подкрашивающие вещества, также не допускается искусственная газация продукта.