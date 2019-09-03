Более 600 мероприятий пройдет на Московской международной книжной ярмарке

Посетительница на открытии 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 600 мероприятий запланировано в рамках Московской международной книжной ярмарки, которая пройдет с четвертого по восьмое сентября на ВДНХ, сообщил на пресс-конференции во вторник директор ММКЯ Андрей Гельмиза.

"Ярмарка останется такой, как и была всегда: большой, самой главной, самой важной ярмаркой для большой территории РФ и стран Ближнего зарубежья для нас, Восточной Европы, потому что это крупнейшее книжное событие на территории Центральной Азии и Восточной Европы", - рассказал он.

По его словам, организаторы вводят в программу много новых тем, которые будут интересны как для взрослых, так и для детей. "В планах - новая детская книжная ярмарка, которая откроется через два года в Москве совместно с Болонской ярмаркой детской книги", - добавил директор ММКЯ.

Гости ярмарки познакомятся с изданиями из Бельгии, Великобритании, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Украины и других стран. Традиционно в рамках ММКЯ состоятся встречи с известными писателями, среди которых Дмитрий Быков, Яна Вагнер, Михаил Веллер, Захар Прилепин, Владимир Познер, Эдвард Радзинский. Кроме того, на ярмарку приедет известный французский автор Фредерик Бегбедер.

Почетным гостем Московской международной книжной ярмарки станет Республика Беларусь, специальный гость – Всемирная столица книги 2019 года - Шарджа, один из трех крупнейших эмиратов ОАЭ.