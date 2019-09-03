Умерла актриса Зинаида Славина

Славина родилась в Петергофе в 1940 году. В 1964 году она окончила театральное училище имени Щукина. Выступала в Театре на Таганке, за свою карьеру отыграв более чем 1,6 тысячи спектаклей. В 1986 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.