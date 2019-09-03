Умерла актриса Зинаида Славина

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла на 80-м году жизни, сообщает сайт "Содружества актеров Таганки".
Причина смерти не уточняется.
Дату и место прощания с актрисой объявят позднее.
Славина родилась в Петергофе в 1940 году. В 1964 году она окончила театральное училище имени Щукина. Выступала в Театре на Таганке, за свою карьеру отыграв более чем 1,6 тысячи спектаклей. В 1986 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.
Она снималась в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Салют, Мария!", "Новенькая", "О друзьях-товарищах", "Товарищ генерал" и "Мартин Иден".
Актриса Зинаида Славина