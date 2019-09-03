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РИА Новости
Культура

Умерла актриса Зинаида Славина

13:18 03.09.2019 (обновлено: 15:17 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Народная артистка РСФСР Зинаида Славина умерла на 80-м году жизни, сообщает сайт "Содружества актеров Таганки".
Причина смерти не уточняется.
Дату и место прощания с актрисой объявят позднее.
Славина родилась в Петергофе в 1940 году. В 1964 году она окончила театральное училище имени Щукина. Выступала в Театре на Таганке, за свою карьеру отыграв более чем 1,6 тысячи спектаклей. В 1986 году ей присвоили звание народной артистки РСФСР.
Она снималась в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Салют, Мария!", "Новенькая", "О друзьях-товарищах", "Товарищ генерал" и "Мартин Иден".
© РИА Новости / Галина КмитАктриса Зинаида Славина
Актриса Зинаида Славина
© РИА Новости / Галина Кмит
Актриса Зинаида Славина
844218720
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