Хиросигэ Сэко: Япония и Россия реализуют более ста совместных проектов

Японские компании наметили более 200 проектов сотрудничества с Россией, и свыше половины из них уже находятся на стадии реализации. В их число входит участие в "Арктик СПГ-2", учреждение в Хабаровске "Центра превентивной медицины", перевозка грузов в Европу через Транссиб. Об этом, а также о других аспектах экономического сотрудничества Токио и Москвы в интервью РИА Новости рассказал министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

– Помимо участия в форуме, что еще предусматривает ваша повестка в ходе визита во Владивосток?

– Если позволят обстоятельства, я поеду на 5-й форум, но детальная программа на месте пока в стадии проработки. В целом повестка предусматривает переговоры с российскими чиновниками, прежде всего по восьми пунктам "плана сотрудничества", направленным на дальнейшее развитие условий для сотрудничества в экономической сфере.

– Есть ли у японской стороны какие-либо новые предложения по решению проблем в экономическом сотрудничестве наших стран?

– Сотрудничество Японии и России в экономической сфере под руководством лидеров двух стран развивается с невиданной скоростью. Благодаря "плану сотрудничества" из восьми пунктов появилось уже более 200 проектов. По более чем половине из них начаты конкретные действия.

Например, в июне этого года было принято решение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2" и наряду с этим решено учредить в Хабаровске "Японо-российский центр превентивной медицины". Кроме того, правительство Японии реализует пилотный проект грузоперевозок в Европу через Транссибирскую железнодорожную магистраль. Надеемся, что такие инициативы будут содействовать повышению уровня благосостояния граждан и развитию экономики России, расширению торговли между двумя странами.

– Какая повестка дня переговоров и визитов в сфере экономического сотрудничества двух стран после ВЭФ?

– После того, как в сентябре 2016 года я был назначен министром, отвечающим за экономическое сотрудничество с Россией, я посетил эту страну 12 раз и наряду с этим провел переговоры со многими российскими официальными лицами, прежде всего – с министром экономического развития Орешкиным, как во время международных форумов по всему миру, так и двусторонних переговоров.