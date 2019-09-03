Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:51Z
https://ria.ru/20190903/1558203775.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155820/31/1558203196_0:262:3072:1990_1036x0_80_0_0_52da6ffeb0ef5e056f0ab1a49a8617d6.jpg
РИА Новости

Хиросигэ Сэко: Япония и Россия реализуют более ста совместных проектов

13:28 03.09.2019 (обновлено: 13:51 03.09.2019)
181
© AFP 2019 / Kham/Pool Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
© AFP 2019 / Kham/Pool
Японские компании наметили более 200 проектов сотрудничества с Россией, и свыше половины из них уже находятся на стадии реализации. В их число входит участие в "Арктик СПГ-2", учреждение в Хабаровске "Центра превентивной медицины", перевозка грузов в Европу через Транссиб. Об этом, а также о других аспектах экономического сотрудничества Токио и Москвы в интервью РИА Новости рассказал министр экономики и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, который примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
– Помимо участия в форуме, что еще предусматривает ваша повестка в ходе визита во Владивосток?
– Если позволят обстоятельства, я поеду на 5-й форум, но детальная программа на месте пока в стадии проработки. В целом повестка предусматривает переговоры с российскими чиновниками, прежде всего по восьми пунктам "плана сотрудничества", направленным на дальнейшее развитие условий для сотрудничества в экономической сфере.
– Есть ли у японской стороны какие-либо новые предложения по решению проблем в экономическом сотрудничестве наших стран?
– Сотрудничество Японии и России в экономической сфере под руководством лидеров двух стран развивается с невиданной скоростью. Благодаря "плану сотрудничества" из восьми пунктов появилось уже более 200 проектов. По более чем половине из них начаты конкретные действия.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
29 июня, 01:39РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Японии
Например, в июне этого года было принято решение об участии японских компаний в проекте "Арктик СПГ-2" и наряду с этим решено учредить в Хабаровске "Японо-российский центр превентивной медицины". Кроме того, правительство Японии реализует пилотный проект грузоперевозок в Европу через Транссибирскую железнодорожную магистраль. Надеемся, что такие инициативы будут содействовать повышению уровня благосостояния граждан и развитию экономики России, расширению торговли между двумя странами.
– Какая повестка дня переговоров и визитов в сфере экономического сотрудничества двух стран после ВЭФ?
– После того, как в сентябре 2016 года я был назначен министром, отвечающим за экономическое сотрудничество с Россией, я посетил эту страну 12 раз и наряду с этим провел переговоры со многими российскими официальными лицами, прежде всего – с министром экономического развития Орешкиным, как во время международных форумов по всему миру, так и двусторонних переговоров.
Более того, я сам многократно посещал не только Москву и Санкт-Петербург, но и города других регионов, в том числе Владивосток, Воронеж, Сабетту, Якутск, на местах знакомился с японо-российским сотрудничеством, выслушивал рассказы участников. Я и впредь хочу использовать разные возможности для того, что посещать разные районы России, продвигая переговоры с российскими официальными лицами в интересах содействия конкретизации "плана сотрудничества" из восьми пунктов.
ВЭФ-2019
29 августа, 08:29Восточный экономический форум
V Восточный экономический форум
400010
Обсудить 0
Хиросигэ СэкоЯпонияРоссияИнтервью - Авторы
Рекомендуем
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Абэ вылетел во Владивосток для участия в ВЭФ
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Осаке. 29 июня 2019
В МИД оценили перспективы предстоящих переговоров России и Японии
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина
Вывеска Сбербанка
Сбербанк надеется договориться по реструктуризации долгов "Мечела"
Лента
новостей
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко
Япония наметила более 200 проектов с РФ, половина - в стадии реализации
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Посол КНР встретился с представителями Общества российско-китайской дружбы
Китайский железнодорожный состав, прибывший из Чэнду в Варшаву
Из Кашгара в Урумчи и далее – доставка грузов из Синьцзяна
Танкер-газовоз Гранд Анива, для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Чхэ Хи Бон: поставки газа из России ускорят переход к водородной экономике
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Премьер Монголии подвел итоги визита Путина
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Дарига Назарбаева
Матвиенко поздравила Даригу Назарбаеву с переизбранием
Южные Курилы
Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах
Коровы пасутся на дальневосточном гектаре
АРЧК ищет пути сбыта продукции, произведенной на дальневосточных гектарах
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке
Азия на острове Русском. Какие сюрпризы готовит ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин во время совместного с президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой заявления по итогам переговоров
Путин прилетел во Владивосток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния