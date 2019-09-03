Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:17Z
https://ria.ru/20190903/1558203707.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152342/91/1523429122_0:210:2001:1335_1036x0_80_0_0_dfa43ccd2524a1132be0bfdc87d46477.jpg
РИА Новости

В Сочи открыли классическую гимназию с раздельным обучением и письмом пером

13:16 03.09.2019 (обновлено: 13:17 03.09.2019)
587
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Русская классическая гимназия с раздельным обучением мальчиков и девочек, а также использованием пера вместо ручек открылась в Сочи, сообщает администрация города.
Новое учебное заведение открыто на базе всероссийского госуниверситета юстиции. В основе программы обучения лежит методика родоначальника научной педагогики Константина Ушинского. Преподают здесь фактически по дореволюционным и советским учебникам, адаптированным к современности.
Первоклассники на праздновании Дня знаний
2 сентября, 13:06РИА Новости
В Краснодаре школа-рекордсмен провела четыре праздничных линейки
"Особенность русской классической гимназии – раздельное обучение. Мальчики и девочки проводят время вместе лишь в столовой и на перемене. Педагоги считают, что это благотворно сказывается на учебном процессе. В классической гимназии есть и другая особенность – никаких шариковых ручек. Первоклашки учатся писать настоящим пером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что классы в гимназии оснащены по современным стандартам, например, высота парт и стульчиков регулируется в зависимости от роста ребенка. Первыми учениками русской классической гимназии в этом году стали 16 юных сочинцев. Набор в школу продолжается.
2721009
Обсудить 1
СочиОбщество
Рекомендуем
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Минздрав прокомментировал идею распределения врачей после вуза
РИА
Новости
Города России. Сочи
Мэрия Сочи обжалует акт прокуратуры о ситуации с самостроем
Большой зал в Хогвартсе (The Great Hall, room in Hogwarts) в Warner Bros. Studio Tour London, Уотфорд
Классам во французском колледже дали названия факультетов Хогвартса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Лента
новостей
Преподаватель в пустом учебном классе школы №76 в Екатеринбурге
Шесть общеобразовательных школ Подмосковья вошли в проект РАН
Эмблема в штаб-квартире Лиги арабских государств (ЛАГ)
Лига арабских государств проводит экстренное заседание для поддержки БАПОР
Самозарядный пистолет Удав,
В России разработали модульный глушитель для стрелкового оружия
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
Деловой район в Джакарте, Индонезия
Представитель главы Индонезии рассказал о предстоящем визите Путина
Наблюдательный пункт пограничной заставы на абхазско-грузинской границе
Южная Осетия закроет на два дня границу с Грузией
Занятие
Минпросвещения опубликовало проекты новых ФГОС для общественного обсуждения
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Минпросвещения заявило об увеличении числа первоклассников в России
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Космодрома Восточный
Пуск "Ангары" с Восточного проведут, как и планировалось, в 2023 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния