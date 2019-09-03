В Сочи открыли классическую гимназию с раздельным обучением и письмом пером

СОЧИ, 3 сен – РИА Новости. Русская классическая гимназия с раздельным обучением мальчиков и девочек, а также использованием пера вместо ручек открылась в Сочи, сообщает администрация города.

Новое учебное заведение открыто на базе всероссийского госуниверситета юстиции. В основе программы обучения лежит методика родоначальника научной педагогики Константина Ушинского. Преподают здесь фактически по дореволюционным и советским учебникам, адаптированным к современности.

"Особенность русской классической гимназии – раздельное обучение. Мальчики и девочки проводят время вместе лишь в столовой и на перемене. Педагоги считают, что это благотворно сказывается на учебном процессе. В классической гимназии есть и другая особенность – никаких шариковых ручек. Первоклашки учатся писать настоящим пером", - говорится в сообщении.