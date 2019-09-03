Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T13:08Z
https://ria.ru/20190903/1558203333.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155786/86/1557868609_0:84:3072:1811_1036x0_80_0_0_c15b107c1671d250d7136877ba5d27c4.jpg
РИА Новости

В Гонконге с июня задержали 15 несовершеннолетних за участие в протестах

13:08 03.09.2019
372
© REUTERS / Thomas PeterПротестующие в Гонконге
Протестующие в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
Протестующие в Гонконге. Архивное фото
ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга с июня этого года задержала 15 несовершеннолетних за участие в протестах, самому младшему из них – 12 лет, заявила на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин.
"С июня в общей сложности 15 несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, были задержаны.  Самому младшему из них – 12 лет, во время задержания при нем обнаружили металлический прут. 31августа полиция задержала 13-летнего мальчика, при котором было 2 "коктейля Молотова", и эта ситуация ужасает", - сказала Сюй Луин.
Она подчеркнула, что "участники мероприятий с применением насилия и закулисные манипуляторы, махинаторы и организаторы полностью пренебрегают жизнью, психологическим и физическим здоровьем,  лучшим будущим этих детей и подростков, делая их прислужниками и жертвами своих радикальных и насильственных акций".
Акция протеста в Гонконге
Вчера, 13:00РИА Новости
Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге
"Это абсолютное варварство, с которым всеми силами следует бороться", - подчеркнула она, добавив, что несовершеннолетних пытаются использовать в качестве козырей "для ведения торгов" с властями.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились. За это время 1117 человек были задержаны.
Участники акции протеста в Гонконге.
Вчера, 11:48РИА Новости
В Пекине уверены, что власти Гонконга в силах справиться с кризисом
500000
Обсудить 0
ПекинГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Акция протеста в Гонконге
Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге
РИА
Новости
Участники акции протеста в Гонконге.
В Пекине уверены, что власти Гонконга в силах справиться с кризисом
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Госсовет Китая обвинил протестующих в Гонконге в политическом шантаже
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
В Гонконге десятки тысяч человек устроили всеобщую забастовку
Лента
новостей
Участники акции протеста в Гонконге
Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о желании уйти в отставку
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
В Гонконге применили слезоточивый газ для разгона протестующих
Акция протеста в Гонконге
В Гонконге тысячи студентов бойкотировали занятия и вышли на протесты
Телевизионная трансляция запуска ракет с территории КНДР
КНДР с мая произвела девять пусков ракет новых модификаций, заявили в Токио
Город Пинъяо
В Пинъяо открылась Неделя международных обменов по культурному наследию
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская и ее супруг юрист Иван Соловьев
Поклонская ответила на слова бывшего мужа о разводе
Глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков
В борьбу с терроризмом нужно чаще вовлекать женщин, считает замгенсека ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с президентом Республики Молдова Игорем Додоном
Шойгу: учения "Центр-2019" предполагают присутствие глав стран-участниц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
09:49Власти Москвы объяснили запах гари в столице
Лента новостейМолния