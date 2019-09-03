В Гонконге с июня задержали 15 несовершеннолетних за участие в протестах

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга с июня этого года задержала 15 несовершеннолетних за участие в протестах, самому младшему из них – 12 лет, заявила на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин.
"С июня в общей сложности 15 несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, были задержаны. Самому младшему из них – 12 лет, во время задержания при нем обнаружили металлический прут. 31августа полиция задержала 13-летнего мальчика, при котором было 2 "коктейля Молотова", и эта ситуация ужасает", - сказала Сюй Луин.
Она подчеркнула, что "участники мероприятий с применением насилия и закулисные манипуляторы, махинаторы и организаторы полностью пренебрегают жизнью, психологическим и физическим здоровьем, лучшим будущим этих детей и подростков, делая их прислужниками и жертвами своих радикальных и насильственных акций".
"Это абсолютное варварство, с которым всеми силами следует бороться", - подчеркнула она, добавив, что несовершеннолетних пытаются использовать в качестве козырей "для ведения торгов" с властями.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.
После масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен. Протесты, все чаще сопровождающиеся насилием и столкновениями с полицией, продолжились. За это время 1117 человек были задержаны.