В Гонконге с июня задержали 15 несовершеннолетних за участие в протестах

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Полиция Гонконга с июня этого года задержала 15 несовершеннолетних за участие в протестах, самому младшему из них – 12 лет, заявила на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Сюй Луин.

"С июня в общей сложности 15 несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, были задержаны. Самому младшему из них – 12 лет, во время задержания при нем обнаружили металлический прут. 31августа полиция задержала 13-летнего мальчика, при котором было 2 "коктейля Молотова", и эта ситуация ужасает", - сказала Сюй Луин.

Она подчеркнула, что "участники мероприятий с применением насилия и закулисные манипуляторы, махинаторы и организаторы полностью пренебрегают жизнью, психологическим и физическим здоровьем, лучшим будущим этих детей и подростков, делая их прислужниками и жертвами своих радикальных и насильственных акций".

"Это абсолютное варварство, с которым всеми силами следует бороться", - подчеркнула она, добавив, что несовершеннолетних пытаются использовать в качестве козырей "для ведения торгов" с властями.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением закона об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня. Правительство Гонконга предложило внести поправку в существующий "Закон о подозреваемых преступниках, находящихся в бегах". Предлагаемый механизм позволил бы выдавать подозреваемых по указу главы администрации района юрисдикциям, с которыми у Гонконга нет соглашения, в том числе материковой части Китая. Однако противники законопроекта считают, что это подорвет независимость судебной системы Гонконга в соответствии с принципом "одна страна, две системы" и позволит центральному правительству бороться с неугодными власти лицами.