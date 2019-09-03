В борьбу с терроризмом нужно чаще вовлекать женщин, считает замгенсека ООН

МИНСК, 3 сен – РИА Новости. В борьбу с терроризмом нужно вовлечь больше действующих лиц, в том числе "таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь", заявил заместитель генсека - руководитель контртеррористического управления ООН Владимир Воронков.

"Необходимо вовлечь в противодействие терроризму все больше действующих лиц, особенно из развивающихся стран, и таких традиционно недооцененных групп, как женщины и молодежь. Это одна из ключевых рекомендаций Группы высокого уровня по цифровому сотрудничеству, которая организована генсекретарем ООН и которая опубликовала свой первый доклад в июне этого года", - заявил Воронков во вторник в Минске в ходе международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом при помощи инновационных подходов.

В этой связи замгенсека ООН призвал к более тесному сотрудничеству между правительствами, технологическим сектором и религиозными лидерами в использовании онлайн-платформ для продвижения аргументов, нацеленных на предотвращение радикализации наиболее уязвимых групп населения и отдельных лиц.

Воронков также обратил внимание, что интернет расширяет технологические границы буквально ежедневно, однако технологические, цифровые изменения, их большая доступность работают не только на пользу человечества - ими воспользовались также террористические группы, которые "стали более скоординированными, более живучими и лучше оснащенными, чем когда-либо прежде".

"Есть данные о попытках террористического подполья использовать лекарственные препараты для создания биологического оружия. Сравнительно недорогие доступные в продаже беспилотники могут применяться террористами в качестве средств доставки химических, биологических или радиологических материалов для совершения террористических атак. Известно, что ИГИЛ* использовал такие беспилотники для разведывательных миссий в Сирии, а также снаряжал их гранатами во время битвы за Мосул в 2017 году", - рассказал Воронков.

Он также обратил внимание, что с ростом использования искусственного интеллекта дроны вскоре смогут стать достаточно умными, чтобы их можно было задействовать в автоматическом режиме.

"Какие будут последствия, даже трудно себе представить", - сказал заместитель генсека ООН.

Воронков добавил, что, хотя террористы пока не обладают возможностями для крупномасштабных кибератак на критически важную инфраструктуру, это может произойти уже в самом ближайшем будущем, "и последствия будут исключительно разрушительными".