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РИА Новости

Новое правительство Украины переименовало четыре министерства

13:03 03.09.2019
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© РИА НовостиУлица Киева
Улица Киева
© РИА Новости
Улица Киева. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Новый кабмин Украины переименовал четыре министерства и создал два новых, свидетельствует постановление на сайте правительства.
В частности, правительство переименовало министерство регионального развития, строительства и ЖКГ в министерство развития общин и территорий, министерство экономического развития и торговли - в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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Также министерство экологии и природных ресурсов кабмин переименовал в министерство энергетики и защиты окружающей среды, а министерство по делам ветеранов стало министерством по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Кроме того, кабмин создал два новых министерства - цифровой трансформации, реорганизовав государственное агентство по вопросам электронного управления, и министерство культуры, молодежи и спорта, реорганизовав министерство информационной политики и возложив на него задачи и функции ликвидированных министерства культуры и министерства молодежи и спорта.
Министерству юстиции поручено подать в недельный срок на утверждение кабмина проекты документов о создании комиссий по реорганизации ведомств.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком. Такое решение поддержал 281 депутат при необходимом минимуме в 226.
Андрей Загороднюк
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