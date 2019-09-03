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РИА Новости

В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном

13:03 03.09.2019 (обновлено: 13:05 03.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Президент РФ Владимир Путин и президент Молдавии Игорь Додон во время встречи.. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в субботу проведет переговоры с молдавским коллегой Игорем Додоном, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться с Путиным. По его словам, предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей. Додон отметил, что этот вопрос имеет принципиальное значение в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона.
"Встреча планируется", - сказал Песков РИА Новости.
Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.
Президент Молдавии Игорь Додон во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 30 января 2019
2 сентября, 17:01РИА Новости
Додон обсудил с главой "Газпрома" заключение новых газовых контрактов
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Игорь ДодонДмитрий ПесковВладимир ПутинМолдавияРоссияВ мире
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Додон собирается встретится с Путиным, чтобы обсудить газовый вопрос
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