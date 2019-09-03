В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном

Ранее Додон сообщил, что в субботу собирается встретиться с Путиным. По его словам, предстоит принять окончательное решение по газовому вопросу, чтобы не было повышения тарифа для конечных потребителей. Додон отметил, что этот вопрос имеет принципиальное значение в особенности с учетом приближения зимы и нового отопительного сезона.

Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года. Ранее Додон обсудил ситуацию с поставками газа с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком, а также направил российским властям официальную просьбу рассмотреть возможность предоставления республике скидки на газ.