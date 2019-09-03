Китай предостерег Запад от подстрекательства радикалов в Гонконге

ПЕКИН, 3 сен – РИА Новости. Западные политики, критикуя власти Гонконга и поддерживая радикальных демонстрантов, стремятся лишь создать проблемы для Китая, но здесь их "трюки" с подстрекательством радикалов не сработают, Пекин не допустит никакого иностранного вмешательства, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета КНР Ян Гуан.

"За последние три месяца мы постоянно слышали безответственные ремарки о ситуации в Гонконге со стороны западных политиканов, особенно в США, так как их было слишком много, я не стану перечислять все, я тщательно изучил все заявления и сделал обобщающий итог, и вне зависимости от того, что они говорят, смысл не меняется, и в итоге есть два вывода по всем этим заявлениям", - сказал Ян Гуан.

Первое, по его словам, "они с совершенно серьезным видом говорят вздор, передергивают факты, искажают истину, не считаются с правдой, выдают черное за белое".

"Когда сотрудник полиции строго исполняет свои обязанности, то сразу же слышны заявления, что действия полиции ошибочны, что они превысили допустимую силу, а когда радикалы нарушают закон и совершают преступления, то им сразу выражают понимание и сочувствие. Второе – это то, что "они всегда высказывают поддержку малочисленным группам радикалов, занимаются подстрекательством, опасаясь, что у радикалов пропадет воинственный настрой и они струсят", - отметил он.

По словам Ян Гуана, "все их высказывания за последние три месяца так или иначе крутятся вокруг этих двух идей, мне кажется, что, если бы в их стране возникли беспорядки, схожие с тем, что происходит в Гонконге, то они не осмелились бы сказать такое в отношении своей полиции".

Он отметил, что эти люди не заботятся о будущем Гонконга, а просто хотят "создать проблему для Китая".