Чхэ Хи Бон: поставки газа из России ускорят переход к водородной экономике

Южнокорейская газовая корпорация KOGAS рассчитывает провести на этой неделе на полях Восточного экономического форума во Владивостоке переговоры с "Газпромом" о подписании нового соглашения о стратегическом сотрудничестве, а также обсудить с "Роснефтью" и "Новатэком" разработку газовых месторождений в Арктике и на Дальнем Востоке России, сообщил в интервью РИА Новости президент корпорации Чхэ Хи Бон.

— С какой целью вы участвуете в Восточном экономическом форуме и что для вас представляет наибольший интерес?

— Сотрудничество Республики Корея и России в газовой сфере имеет большой потенциал для развития, исходя как из соображений спрос-предложение, так и из географической близости. В 2017 году на третьем ВЭФ президент Мун Чжэ Ин объявил об идее "девяти мостов", в которой на самом первом месте было упомянуто сотрудничество в области газа. Поскольку ВЭФ после его созыва в 2015 году играет роль дискуссионной площадки для взращивания сотрудничества с участием предпринимателей в области энергетики стран Северо-Восточной Азии, в том числе России.

KOGAS с самого первого форума без исключения участвует в ВЭФ на самом высоком уровне руководства, устанавливает связи с предпринимателями-энергетиками Северо-Восточной Азии и России, и на нынешнем форуме рассчитывает на шансы сотрудничества в газовой сфере со своими важными партнерами.

— Планируете ли провести переговоры с российскими партнерами и подписать какие-то документы во время ВЭФ?

— KOGAS настроен на встречи с российским предпринимателями по вопросам энергетики на этом форуме. Прежде всего прорабатываем переговоры с важным партнером "Газпром" по "Сахалин СПГ-2" и проекту трубопровода между югом и севером Кореи и Россией.

В частности, планируем обсудить направления развития сотрудничества в бункеровке газа и повышения уровня соглашения, срок действия которого истекает в нынешнем году, до статуса соглашения стратегического сотрудничества. Кроме этого, прорабатываем встречи с "Роснефтью" и "Новатэком", чтобы обсудить разработку газовых месторождений в Арктике и дальневосточном регионе.

— Какие проекты и предложения KOGAS готовит для российской стороны в энергетике?

— В настоящее время сферу потенциального сотрудничества в области газа между двумя странами можно разделить на три компонента — строительство газопровода, СПГ, создание нового бизнеса в области газа.

Строительство газопровода — это согласованный проект между Россией, занимающей первой место по природному газу в мире, и Республикой Корея — третьей в мире страной по импорту СПГ, стремящейся к диверсификации импорта.

Мы последовательно пытаемся продвигать трехстороннее сотрудничество Юга и Севера Кореи с Россией в прокладке газопровода наряду с соединением электролиний и железных дорог. В будущем, если сложатся условия и Северная Корея станет одним из участников продвижения проекта, в том числе в совместных разработках, это будет содействовать миру в Северо-Восточной Азии.

Вместе с этим, KOGAS в настоящее время ведется начатая с "Газпромом" с октября прошлого года совместная работа по изучению экономической целесообразности и техническому обоснованию проекта.

— Что может дать сотрудничество двух стран по СПГ?

— Сотрудничество в области СПГ также многое обещает. Если Республика Корея и Россия станут сотрудничать в разработках СПГ в Арктике, это придаст движущую силу политике России по добыче арктических ресурсов, а для Кореи предоставит новые возможности в строительстве, судостроении и мореходстве. KOGAS в долгосрочном и макроскомическом плане планирует рассмотреть различные проекты сотрудничества по СПГ.

Кроме этого, перспективны такие направления сотрудничества по природному газу с РФ, как бункеровка СПГ, водородный бизнес. Ожидается, что спрос на бункеровку СПГ на судах в Восточном (Японском — ред.) море к 2030 году достигнет 1,3 миллионов тонн. Если соединить российские ресурсы газа с корейской инфраструктурой и технологиями, это может придать большой импульс для региона.

Кроме того, в январе Республика Корея опубликовала "дорожную карту активизации водородной экономики", план использования водорода в качестве энергоресурса будущих поколений. KOGAS будет играть передовую роль в создании новой инфраструктуры во всех сферах производства-транспортировки-заправки, используя уже имеющуюся инфраструктуру.