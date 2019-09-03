Мэрия Сочи обжалует акт прокуратуры о ситуации с самостроем

КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Администрация Сочи обжалует в апелляции решение суда, который отказался отменить предписание прокуратуры, считающей, что мэрия не выполняет своих обязанностей по борьбе с самостроями, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Как следует из июльского решения Арбитражного суда Краснодарского края, администрация Сочи обратилась с заявлением о признании недействительным представления прокуратуры Центрального района Сочи об устранении нарушений законодательства о муниципальном земельном контроле. Отмечается, что предписание надзорного органа вынесено по итогам проверки исполнения решений межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков.

Как следует из судебного акта, прокуратура считает, что "администрация города Сочи не реализует свои полномочия, предоставленные действующим законодательством при выявлении фактов строительства объектов недвижимости с нарушением правил землепользования и застройки", а деятельность мэрии "в части исполнения возложенных обязанностей по профилактике, предупреждению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков сведена к перенаправлению поступившей информации" в орган, неуполномоченный на решение данных проблем.

Администрация Сочи в обоснование своего требования указала, что не наделена полномочиями по осуществлению строительного надзора, в том числе и обязанностями по выявлению нарушений в сфере строительства в связи с изменениями в законодательства. Стройнадзор, привлеченный в дело в качестве третьего лица, принял сторону прокуратуры.

Суд в удовлетворении требовании сочинской мэрии отказал, указав, что несмотря на принятые в Градостроительный кодекс поправки, порядок реализации новых норм еще не утвержден, поэтому полномочия администрации по выявлению и пресечению самовольного строительства не прекращены. Данное решение мэрия обжаловала в 15-й апелляционный арбитражный суд.

"Возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить апелляционную жалобу к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 07 октября 2019 года", - говорится определении суда.