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РИА Новости

Мэрия Сочи обжалует акт прокуратуры о ситуации с самостроем

13:00 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Города России. Сочи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 сен - РИА Новости. Администрация Сочи обжалует в апелляции решение суда, который отказался отменить предписание прокуратуры, считающей, что мэрия не выполняет своих обязанностей по борьбе с самостроями, сообщается в картотеке арбитражных дел.
Как следует из июльского решения Арбитражного суда Краснодарского края, администрация Сочи обратилась с заявлением о признании недействительным представления прокуратуры Центрального района Сочи об устранении нарушений законодательства о муниципальном земельном контроле. Отмечается, что предписание надзорного органа вынесено по итогам проверки исполнения решений межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков.
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Как следует из судебного акта, прокуратура считает, что "администрация города Сочи не реализует свои полномочия, предоставленные действующим законодательством при выявлении фактов строительства объектов недвижимости с нарушением правил землепользования и застройки", а деятельность мэрии "в части исполнения возложенных обязанностей по профилактике, предупреждению и пресечению самовольного строительства и самовольного занятия земельных участков сведена к перенаправлению поступившей информации" в орган, неуполномоченный на решение данных проблем.
Администрация Сочи в обоснование своего требования указала, что не наделена полномочиями по осуществлению строительного надзора, в том числе и обязанностями по выявлению нарушений в сфере строительства в связи с изменениями в законодательства. Стройнадзор, привлеченный в дело в качестве третьего лица, принял сторону прокуратуры.
Суд в удовлетворении требовании сочинской мэрии отказал, указав, что несмотря на принятые в Градостроительный кодекс поправки, порядок реализации новых норм еще не утвержден, поэтому полномочия администрации по выявлению и пресечению самовольного строительства не прекращены. Данное решение мэрия обжаловала в 15-й апелляционный арбитражный суд.
"Возбудить производство по апелляционной жалобе. Назначить апелляционную жалобу к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного апелляционного суда на 07 октября 2019 года", - говорится определении суда.
В конце августа мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил о предстоящем уходе с поста и заявил, что считает самострои самой страшной бедой города, с которой он боролся с самого первого дня своей работы мэром, но считает, что на проблеме самостроев сегодня поставлена "жирная точка".
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