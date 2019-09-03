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РИА Новости
Новое оружие России

В России разработали модульный глушитель для стрелкового оружия

12:57 03.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСамозарядный пистолет "Удав",
Самозарядный пистолет Удав,
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") разработал инновационный глушитель для стрелкового оружия со съемным теплопоглощающим модулем, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Новый модульный глушитель - по-настоящему инновационный продукт, который полностью изготовлен из российских комплектующих. Появление таких разработок является результатом нашей политики по приоритетному финансированию НИОКР. За последние три года 17 разработок ЦНИИТОЧМАШ были признаны изобретениями и получили патенты", - сказал индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, которого цитирует пресс-служба.
В "Ростехе" пояснили, что глушители с теплопоглощающими элементами более компактны, эффективнее справляются с торможением и охлаждением пороховых газов, уменьшением звука выстрела, а также исключают появление искр, пламени и дыма. Съемный модуль позволяет в полевой обстановке быстро производить его замену. При этом конструкция теплопоглощающего элемента позволяет повысить степень торможения и охлаждения всего потока газов при выходе из ствола за счет взаимодействия газов одновременно практически со всем объемом теплопоглощающего элемента.
В случае необходимости глушитель можно использовать без теплопоглощающего элемента, например, при интенсивной стрельбе автоматическим огнем. Разработка обеспечивает оптимальное сочетание габаритных размеров и массы. Длина глушителя - всего 210 миллиметров, диаметр - 38 миллиметров, вес - 350 граммов.
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Новое оружие РоссииРостехЦНИИТОЧМАШСергей АбрамовБезопасность
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