В России разработали модульный глушитель для стрелкового оружия

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в "Ростех") разработал инновационный глушитель для стрелкового оружия со съемным теплопоглощающим модулем, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Новый модульный глушитель - по-настоящему инновационный продукт, который полностью изготовлен из российских комплектующих. Появление таких разработок является результатом нашей политики по приоритетному финансированию НИОКР. За последние три года 17 разработок ЦНИИТОЧМАШ были признаны изобретениями и получили патенты", - сказал индустриальный директор "Ростеха" Сергей Абрамов, которого цитирует пресс-служба.

В "Ростехе" пояснили, что глушители с теплопоглощающими элементами более компактны, эффективнее справляются с торможением и охлаждением пороховых газов, уменьшением звука выстрела, а также исключают появление искр, пламени и дыма. Съемный модуль позволяет в полевой обстановке быстро производить его замену. При этом конструкция теплопоглощающего элемента позволяет повысить степень торможения и охлаждения всего потока газов при выходе из ствола за счет взаимодействия газов одновременно практически со всем объемом теплопоглощающего элемента.