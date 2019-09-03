В Москве разработали устройство для контроля уровня мусора

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Москве внедрят устройство для контроля наполненности мусорных контейнеров, разработанное компанией-резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Беспроводное оптическое устройство компании "Микрон" позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в баках и оптимизировать логистику вывоза мусора. Специальными датчиками оснастят мусорные контейнеры 50 супермаркетов одной из торговых сетей, говорится в сообщении.

"Инновационные разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" находят применение в самых разных сферах жизни. Вопрос экологии очень важен для современного мегаполиса, а новые устройства, созданные "Микроном", помогают оптимизировать логистику вывоза отходов, тем самым сокращая выбросы топлива в атмосферу. Благодаря налоговым льготам, которые предоставляет правительство Москвы предприятиям в статусе резидента ОЭЗ, компании могут вкладывать средства в новые технологии производства, создавая уникальную продукцию, которая пользуется высоким спросом как на российском, так и на зарубежном рынках. Ведь современная промышленность – это высокие технологии, экологичное производство и цифровизация многих процессов", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.

По данным пресс-службы, "умная" система работает по принципу интернета вещей (Internet of Things). При заполнении баков более чем на две трети данные отправляются администрации магазина и региональному оператору, отвечающему за вывоз отходов в конкретном супермаркете. Это позволяет скорректировать графики работы оператора и минимизировать случаи вывоза пустых контейнеров.