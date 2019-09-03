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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве разработали устройство для контроля уровня мусора

12:56 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Москве внедрят устройство для контроля наполненности мусорных контейнеров, разработанное компанией-резидентом особой экономической зоны "Технополис "Москва", сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Беспроводное оптическое устройство компании "Микрон" позволяет удаленно отслеживать уровень отходов в баках и оптимизировать логистику вывоза мусора. Специальными датчиками оснастят мусорные контейнеры 50 супермаркетов одной из торговых сетей, говорится в сообщении.
"Инновационные разработки резидентов ОЭЗ "Технополис "Москва" находят применение в самых разных сферах жизни. Вопрос экологии очень важен для современного мегаполиса, а новые устройства, созданные "Микроном", помогают оптимизировать логистику вывоза отходов, тем самым сокращая выбросы топлива в атмосферу. Благодаря налоговым льготам, которые предоставляет правительство Москвы предприятиям в статусе резидента ОЭЗ, компании могут вкладывать средства в новые технологии производства, создавая уникальную продукцию, которая пользуется высоким спросом как на российском, так и на зарубежном рынках. Ведь современная промышленность – это высокие технологии, экологичное производство и цифровизация многих процессов", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
По данным пресс-службы, "умная" система работает по принципу интернета вещей (Internet of Things). При заполнении баков более чем на две трети данные отправляются администрации магазина и региональному оператору, отвечающему за вывоз отходов в конкретном супермаркете. Это позволяет скорректировать графики работы оператора и минимизировать случаи вывоза пустых контейнеров.
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Устройство, устанавливаемое в бак, состоит из оптического датчика контроля уровня отходов, модуля передачи данных и микроконтроллера криптозащиты первого уровня. Информация о процентной наполненности контейнера передается в систему мониторинга через настраиваемые интервалы времени. Основываясь на статистических данных, система рассчитывает примерные сроки наполнения мусорных баков, определяет оптимальное число и расположение контейнеров. Корпус микроконтроллера выполнен из ударопрочного пластика,заряд батареи обеспечивает работу устройства в течение трёх лет.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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