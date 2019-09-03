Прокурор попросил три года для обвиняемого в насилии над полицейским

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура запросила три года и четыре месяца колонии для Ивана Подкопаева, который признался, что в ходе несогласованной акции в центре Москвы распылил в сторону силовиков баллончик с газом.
"Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима", - заявила прокурор во вторник в Тверской суде Москвы.
Дело рассматривается в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантирует Подкопаеву более мягкое наказание.
"Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов",- заявил подсудимый в последнем слове.
Для еще одного участника той акции 27 июля Данилы Беглеца прокуратура ранее запросила чуть меньший срок – три года два месяца колонии общего режима. Он признал себя виновным в том, что толкнул полицейского.