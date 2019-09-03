Прокурор попросил три года для обвиняемого в насилии над полицейским

Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура запросила три года и четыре месяца колонии для Ивана Подкопаева, который признался, что в ходе несогласованной акции в центре Москвы распылил в сторону силовиков баллончик с газом.

"Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима", - заявила прокурор во вторник в Тверской суде Москвы.

Дело рассматривается в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантирует Подкопаеву более мягкое наказание.

"Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов",- заявил подсудимый в последнем слове.