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РИА Новости

Прокурор попросил три года для обвиняемого в насилии над полицейским

12:51 03.09.2019 (обновлено: 14:13 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Пресненском суде Москвы. 2 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокуратура запросила три года и четыре месяца колонии для Ивана Подкопаева, который признался, что в ходе несогласованной акции в центре Москвы распылил в сторону силовиков баллончик с газом.
"Прошу признать виновным и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца колонии общего режима", - заявила прокурор во вторник в Тверской суде Москвы.
Дело рассматривается в особом порядке – то есть при полном признании вины, что гарантирует Подкопаеву более мягкое наказание.
"Я чистосердечно признаю свою вину. У меня не было цели навредить сотрудникам органов",- заявил подсудимый в последнем слове.
Для еще одного участника той акции 27 июля Данилы Беглеца прокуратура ранее запросила чуть меньший срок – три года два месяца колонии общего режима. Он признал себя виновным в том, что толкнул полицейского.
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
23 августа, 16:45РИА Новости
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
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