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РИА Новости

СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

12:50 03.09.2019 (обновлено: 14:14 03.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следственный комитет прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках у здания столичной мэрии 27 июля, сообщается на сайте ведомства.
Обвинения сняли с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Решение принято после изучения всех материалов, в том числе записей с камер видеонаблюдения.

"Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России", — добавили в СК.

Кроме того, СК просит выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест двух других фигурантов — Егора Жукова и Сергея Фомина. Расследование дел против них продолжается.
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Тверской суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, он стал первым осужденным за нападение на силовика на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости.
На митинге Подкопаев, скрыв лицо балаклавой, распылил баллончик в лица сотрудников правоохранительных органов, стоявших в оцеплении. Они получили химические ожоги глаз.
При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Поначалу он отрицал вину, но затем признался в нападении и заключил сделку со следствием.
В последнем слове молодой человек заверил, что не хотел "навредить сотрудникам органов".
Данила Беглец, толкнувший росгвардейца во время той же незаконной акции, получил два года колонии общего режима. Свою вину он полностью признал.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.
За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.
В частности, как заявляли следователи, обвиняемые "своим примером побуждали собравшихся участвовать в массовых беспорядках", игнорировали законные требования полицейских, выходили на проезжую часть и перекрывали движение.
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Следственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Ну, страна у нас такая. Сами такую власть к власти привели (простите за тавтологию).
3 сентября, 13:26
АЕАлександр Егоров
22210153
нет парадокса, есть закон, а кому это не нравиться может сгонять во Францию и вместе с желтыми жилетами выйти на митинг против их власти и сравнить результат
3 сентября, 13:41
Брат Ли
22100216
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