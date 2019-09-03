СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Участники несанкционированной акции в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы в Москве. 27 июля 2019

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Следственный комитет прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках у здания столичной мэрии 27 июля, сообщается на сайте ведомства.

Обвинения сняли с Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Решение принято после изучения всех материалов, в том числе записей с камер видеонаблюдения.

"Однако, учитывая, что в действиях названных лиц усматриваются признаки административного правонарушения, соответствующие материалы направлены в органы МВД России", — добавили в СК.

Кроме того, СК просит выпустить из СИЗО и отправить под домашний арест двух других фигурантов — Егора Жукова и Сергея Фомина. Расследование дел против них продолжается.

Тверской суд приговорил к трем годам колонии общего режима Ивана Подкопаева, он стал первым осужденным за нападение на силовика на несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости.

На митинге Подкопаев, скрыв лицо балаклавой, распылил баллончик в лица сотрудников правоохранительных органов, стоявших в оцеплении. Они получили химические ожоги глаз.

При задержании у Подкопаева изъяли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки. Поначалу он отрицал вину, но затем признался в нападении и заключил сделку со следствием.

В последнем слове молодой человек заверил, что не хотел "навредить сотрудникам органов".

Данила Беглец, толкнувший росгвардейца во время той же незаконной акции, получил два года колонии общего режима. Свою вину он полностью признал.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля.

За нарушения в общей сложности задержаны около 1,7 тысячи человек, возбуждены уголовные дела.