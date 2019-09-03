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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали, с какими вопросами обращались туристы на горячую линию

13:25 03.09.2019
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© Depositphotos / .shockСотрудник call-центра
Сотрудник call-центра
© Depositphotos / .shock
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более половины обращений, поступивших на горячую линию Общественной палаты России (ОП РФ), посвященную защите прав туристов, касались сервиса на отдыхе, заявила председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.
С 29 апреля начала работать ежегодная горячая линия ОП РФ по защите прав туристов, на которую могут обратиться отдыхающие в России и за границей, попавшие в экстренные ситуации.
Сутормина добавила, что на конец августа в Общественную палату суммарно поступило 638 обращений: 563 сигнала от туристов (66% из России, 34% из-за рубежа) и 75 обращения, касающиеся детского отдыха.
"Традиционно большинство сообщений и заявлений связано с сервисом - 58%. Зачастую то, что люди видят на картинке, не соответствует действительности. Также довольно большое количество обращений было связано с тем, что туристов не заселяли в гостиницу или их не забирал трансфер из аэропорта. Многие были недовольны обслуживанием в номерах и на территории гостиниц, кафе, баров и других туристических мест", - сказала она на круглом столе, посвященном жалобам туристов в летний сезон 2019 года.
По ее словам, 28% обращений было связано с чистотой пляжей, в основном прибрежных регионов - Краснодарский край, Крым, а 14% сигналов касались задержек рейсов.
Эксперт также отметила, что самыми востребованными внутренними направлениями стали Крым и Краснодарский край, затем - Москва, Петербург, Анапа, Калининград, Краснодар и Минеральные Воды. Среди зарубежных направлений лидером в первом полугодии 2019 года стала Турция (ее посетило 2,6 миллиона россиян), на втором месте - Абхазия (1,8 миллиона россиян), на третьем - Финляндия (1,6 миллиона туристов).
Мужчина разговаривает по телефону
31 июля, 14:14Туризм
Более четырехсот туристов этим летом обратились на горячую линию ОП
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