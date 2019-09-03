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РИА Новости

В Росгвардии назвали приговор блогеру Синице за угрозы детям справедливым

12:48 03.09.2019 (обновлено: 22:55 03.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБлогер Владислав Синица в суде
Блогер Владислав Синица в суде
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Росгвардии считают справедливым приговор в виде лишения свободы на пять лет блогеру Владиславу Синице за призывы к расправам над детьми силовиков, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
"Мы считаем, что суд вынес справедливое решение", - сказал он.
Он отметил, что Росгвардия изначально поддерживала просьбу прокуратуры о лишении блогера свободы на шесть лет.
Обвинение доказывало, что Синица опубликовал пост в Twitter с призывом к насилию над детьми силовиков, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий". Его мотивом следствие сочло желание "возбудить ненависть и вражду к группе лиц "сотрудники правоохранительных органов"".
Суд согласился с прокуратурой, что написанный Синицей текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.
Сотрудники Росгвардии
2 сентября, 12:22РИА Новости
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Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, показавший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы.
Блогер написал скандальный пост на фоне проходивших в Москве протестных митингов, не согласованных с мэрией. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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РосгвардияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Справедливым, данное решение, будет считаться, когда под суд пойдут и сотрудники Росгвардии избивавшие и оскорблявшие мирных граждан России.
3 сентября, 13:02
IIfifay
85102291
Надо еще моральный ущерб выплатить...а вообще протестунам позор, Росгвардии респект
3 сентября, 12:48
DDDruzhba Druzhba
107203459
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