В Росгвардии назвали приговор блогеру Синице за угрозы детям справедливым

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. В Росгвардии считают справедливым приговор в виде лишения свободы на пять лет блогеру Владиславу Синице за призывы к расправам над детьми силовиков, заявил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

"Мы считаем, что суд вынес справедливое решение", - сказал он.

Он отметил, что Росгвардия изначально поддерживала просьбу прокуратуры о лишении блогера свободы на шесть лет.

Обвинение доказывало, что Синица опубликовал пост в Twitter с призывом к насилию над детьми силовиков, "осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий". Его мотивом следствие сочло желание "возбудить ненависть и вражду к группе лиц "сотрудники правоохранительных органов"".

Суд согласился с прокуратурой, что написанный Синицей текст кто-то может воспринять как инструкцию и причинить вред детям силовиков, участвовавших в пресечении несанкционированных акций в Москве.

Свидетелем обвинения на процессе выступил росгвардеец, показавший, что он стал бояться за дочь после поста Синицы.