Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве признал вину

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обвиняемый в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Иван Подкопаев признался в Тверском суде столицы во вторник в том, что действительно распылил в сторону силовиков баллончик с газом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я вину признаю", - сказал Подкопаев.
Ранее Подкопаев попросил суд о рассмотрении дела в особом порядке, который предполагает полное признание вины и является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может вынести самый строгий приговор.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего по делу арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания. Позднее он перешел в статус свидетеля. Дело еще расследуется, однако материалы в отношении нескольких обвиняемых выделены в отдельное производство и переданы в суд.
26 июля, 09:00РИА НовостиЧем грозит участие в несогласованных акциях