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РИА Новости

Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве признал вину

12:46 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Иван Подкопаев, обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обвиняемый в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Иван Подкопаев признался в Тверском суде столицы во вторник в том, что действительно распылил в сторону силовиков баллончик с газом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я вину признаю", - сказал Подкопаев.
Ранее Подкопаев попросил суд о рассмотрении дела в особом порядке, который предполагает полное признание вины и является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может вынести самый строгий приговор.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Всего по делу арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов и Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок. Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев избежал ареста, так как из-за проблем со здоровьем попал в реанимацию прямо из изолятора временного содержания. Позднее он перешел в статус свидетеля. Дело еще расследуется, однако материалы в отношении нескольких обвиняемых выделены в отдельное производство и переданы в суд.
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