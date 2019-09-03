Обвиняемый в насилии над полицейским на беспорядках в Москве признал вину

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Обвиняемый в насилии над правоохранителями на несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Иван Подкопаев признался в Тверском суде столицы во вторник в том, что действительно распылил в сторону силовиков баллончик с газом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я вину признаю", - сказал Подкопаев.

Ранее Подкопаев попросил суд о рассмотрении дела в особом порядке, который предполагает полное признание вины и является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может вынести самый строгий приговор.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.