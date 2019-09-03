Жители Кабула после взрыва протестуют против присутствия иностранных войск

КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Жители района афганской столицы, где в понедельник произошел взрыв, вышли на улицы города во вторник, чтобы выразить протест против присутствия в этом месте иностранных войск, которые якобы были целью атаки, сообщает корреспондент РИА Новости.

В понедельник в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, 16 человек погибли, еще 119 получили ранения. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы, также размещенные в этом районе.

"В этом лагере (военнослужащих) часто происходили взрывы, которые разрушали наши дома, люди, живущие в этом районе, были тяжело ранены. Из-за этого погибли люди, многие получили ранения. Лагерь расположен в жилой зоне, нужно переместить его из этого района. Если лагерь не переместят, люди продолжат свои акции протеста", - заявил корреспонденту местный житель Мохаммад Кмаль Афган (Mohammad Kamal Afghan).

По словам бывшего главы ВВС Афганистана Аттикулы Амархаила (Atiqullah Amarkhail),"талибы используют такую тактику не впервые", а силы безопасности страны из-за "слабой" разведывательной деятельности не способны предотвратить такие нападения.