Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T12:42Z
https://ria.ru/20190903/1558201796.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155819/05/1558190542_0:158:2960:1823_1036x0_80_0_0_831a83813b064cd9a8f128c01cd4170b.jpg
РИА Новости

Жители Кабула после взрыва протестуют против присутствия иностранных войск

12:42 03.09.2019
1187
© REUTERS / Omar SobhaniПолицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Жители района афганской столицы, где в понедельник произошел взрыв, вышли на улицы города во вторник, чтобы выразить протест против присутствия в этом месте иностранных войск, которые якобы были целью атаки, сообщает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний, произошел взрыв. Представитель МВД Афганистана Насрат Рахими заявил, что взрыв произошел неподалеку от жилых домов, в которых находились мирные жители, многие здания были повреждены. Согласно последним данным, 16 человек погибли, еще 119 получили ранения. Боевики радикального движения "Талибан" взяли на себя ответственность за взрыв, заявив, что целью их атаки были иностранные силы, также размещенные в этом районе.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Вчера, 08:46РИА Новости
Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактом
"В этом лагере (военнослужащих) часто происходили взрывы, которые разрушали наши дома, люди, живущие в этом районе, были тяжело ранены. Из-за этого погибли люди, многие получили ранения. Лагерь расположен в жилой зоне, нужно переместить его из этого района. Если лагерь не переместят, люди продолжат свои акции протеста", - заявил корреспонденту местный житель Мохаммад Кмаль Афган (Mohammad Kamal Afghan).
По словам бывшего главы ВВС Афганистана Аттикулы Амархаила (Atiqullah Amarkhail),"талибы используют такую тактику не впервые", а силы безопасности страны из-за "слабой" разведывательной деятельности не способны предотвратить такие нападения.
США и "Талибан" провели девять раундов переговоров в Катаре. Стороны рассчитывают прийти к соглашению о сроках вывода американских войск из страны в обмен на гарантии неиспользования афганской территории для нападения на США или другие страны.
601102
Обсудить 1
КабулАфганистанВ мире
Рекомендуем
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Президент Афганистана назвал атаку талибов в Кабуле терактом
РИА
Новости
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
Госсовет Китая обвинил протестующих в Гонконге в политическом шантаже
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео напомнил будущим руководителям ЕС об "общих интересах" с США
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
Лента
новостей
Участники акции протеста в Гонконге. 31 августа 2019
КНР выразила протест New York Times за ложное освещение событий в Гонконге
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Госбюро расследований Украины может допросить Порошенко с детектором лжи
Полицейские осматривают место взрыва в Кабуле, Афганистан. 3 сентября 2019
В Кабуле после теракта эвакуировали около 400 иностранцев
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран разрешил подданным Катара получать визы при въезде в страну
Флаги Великобритании и ЕС
ЕК и Британия обсуждают альтернативные договоренности по ирландской границе
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Пенс призвал обеспечить свободную торговлю на ирландской границе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон пригрозил досрочными выборами из-за тупика с Brexit
Скорая помощь в Афганистане
Число погибших при взрыве в Афганистане выросло до 15 человек, сообщили СМИ
Участники акции протеста в Гонконге
Глава администрации Гонконга опровергла сообщения о желании уйти в отставку
Участники акции протеста в Гонконге.
СМИ: глава администрации Гонконга готова пойти на уступки протестующим
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши оправдал перенос визита Трампа в страну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
09:54Разработчик "Тайфунов" рассказал, какими будут бронеавтомобили будущего
09:53Пассажиры самолета, аварийно севшего в Воронеже, ждут резервный борт
09:50МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
Лента новостейМолния