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РИА Новости

Иран оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД

12:39 03.09.2019 (обновлено: 14:33 03.09.2019)
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа. Архивное фото
БЛЕД (Словения), 3 сен - РИА Новости. Иран считает маловероятной отмену решения по третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке, однако продолжит переговоры с европейскими странами после объявления новых мер, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.
"То, что мы собираемся объявить (6 сентября - ред.), мы пока не сообщаем. Но это будут меры по сокращению наших обязательств по ядерной сделке. Уже принято решение, какие именно меры мы озвучим", - сказал Аракчи.
По его словам, европейцы все еще могут пойти на выполнение условий Ирана, и тогда Тегеран пересмотрит свое решение. "Но я не считаю эту возможность реалистичной", - подчеркнул Аракчи.
"Мы объявим о новых мерах, но переговоры продолжатся", - добавил дипломат.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий ответный шаг Тегерана по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе готов, президент ИРИ Хасан Роухани объявит о нем 4 сентября, а 6 сентября страна приступит к его выполнению.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 февраля 2018
2 сентября, 21:09Сказано в эфире
Политолог рассказал, зачем Иран готовит "третий ответный шаг" по СВПДГлава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран объявит 4 сентября о третьем ответном шаге по сокращению обязательств в рамках СВПД. Политолог Фархад Ибрагимов в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранВ мире
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