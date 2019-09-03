Иран оценил вероятность отмены решения по сокращению обязательств по СВПД

Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа. Архивное фото

Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа

© AP Photo / Vahid Salemi Мужчина с флагами Ирана на заводе по переработке природного газа

БЛЕД (Словения), 3 сен - РИА Новости. Иран считает маловероятной отмену решения по третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке, однако продолжит переговоры с европейскими странами после объявления новых мер, заявил РИА Новости замглавы иранского МИД Аббас Аракчи.

"То, что мы собираемся объявить (6 сентября - ред.), мы пока не сообщаем. Но это будут меры по сокращению наших обязательств по ядерной сделке. Уже принято решение, какие именно меры мы озвучим", - сказал Аракчи.

По его словам, европейцы все еще могут пойти на выполнение условий Ирана, и тогда Тегеран пересмотрит свое решение. "Но я не считаю эту возможность реалистичной", - подчеркнул Аракчи.

"Мы объявим о новых мерах, но переговоры продолжатся", - добавил дипломат.