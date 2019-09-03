Мутко устроил разнос иркутскому уполномоченному по правам предпринимателей

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова.

Ранее вице-премьер поручил открыть в Иркутской области специальный офис для консультаций пострадавших от паводка предпринимателей. Однако выяснилось, что эта работа не ведется должным образом.

Мутко указал, что с предпринимателями не работает ни мэр города, ни бизнес-омбудсмен.

"Уполномоченный, вы слышите, что говорят? Какой вы уполномоченный? <…> Вот, смотрите, что люди говорят. Они акты подали, но он не хочет этого делать. <…> Но вы-то получаете зарплату", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что после возникновения паводка Капитонов должен был приехать в Тулун и начать работу.

"Возьмите сегодня акты, заявления, завтра пойдите в администрацию. Кто там за это отвечает — поднимите, создайте реестр. Я-то с этого и начал, когда приехал. Дайте реестр бизнеса, дайте реестр пострадавших, дайте заявления. Если это нужно, разработайте форму заявлений, сделайте и выдайте всем акты, кто пострадал", — потребовал Мутко.

Вице-премьер попросил полпреда президента в Сибири Сергея Меняйло, а также местные власти взять ситуацию под жесткий контроль.

"Чтобы в понедельник был кабинет, где эти акты выдаются, и форма актов. Договорились? Я вообще никакой к вам еще власти не применял, ни к кому здесь. Тяжело с вами все беседуем. Я вам как председатель комиссии говорю: сделайте и выдайте акты людям", — заключил Мутко.

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Подтоплено почти 17,3 тысячи жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста.

Наибольший ущерб нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка.