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РИА Новости

Прокурор попросил три года колонии для участника незаконной акции в Москве

12:33 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Прокурор попросил суд приговорить к 3 годам и 2 месяцам колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Данилу Беглеца, которого обвиняют в том, что он толкнул полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Прошу признать Беглеца виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - заявил прокурор.
Дело Беглеца сегодня в Тверском районном суде столицы рассматривают в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины. Таким образом, ему не смогут назначить наказание, превышающие две трети от максимального по вменяемой статье. Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти).
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По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля Беглец применил насилие в отношении прапорщика полиции Никитина, а именно схватил его рукой за запястье и одернул в сторону, причинив тем самым физическую боль. Таким образом участник митинга хотел предотвратить задержание другого гражданина, следует из обвинительного заключения.
В ходе судебного заседания выяснилось, что Беглец хочет возместить причиненный потерпевшему полицейскому моральный ущерб "в том объеме, который заявит Никитин" и принести извинения. Сам правоохранитель в рассмотрении дела не участвовал, но направил в суд заявление о том, что занят на службе.
Обвиняемый заявил в суде, что на его иждивении находятся двое детей, один из которых родился в 2019 году, гражданская жена и пожилая мать.
В конце августа суд назначил Беглецу административный штраф в размере 20 тысяч рублей за нарушение части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несанкционированной акции, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи и движению пешеходов).
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Как на незаконные акции ходить так первые. Как с ментами драться так первые. А как отвечать так " у меня мама, дети, жена простите меня" Тьфу на вас
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Konstantin BuG
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