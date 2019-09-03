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РИА Новости

Аксенов не исключил разделения полномочий главы и премьера Крыма

12:32 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на Ялтинском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, совмещающий на протяжении 5 лет должности главы субъекта и руководителя правительства региона, не исключил возможного разделения этих полномочий после выборов.
"Всё ради удобства – если это будет нужно и обосновано, при этом не будет увеличиваться никакой штатной численности и так далее… даже не собирался (обсуждать на сегодня - ред)… Вот этап проходим, выборы, 9 сентября соберемся и посмотрим, что у нас получилось. Так далеко не забегали", - сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о своем отношении к возможному разделению этих полномочий.
Он также сообщил, что госсовет Крыма нового созыва должен будет выбрать нового главу республики до 23 октября 2019 года, для этого президент России представит три кандидатуры.
Согласно конституции Крыма, в республике приятна парламентская модель выборов главы субъекта – его утверждают депутаты госсовета. В конституции Крыма и отдельном законе также прописана возможность совмещения должности главы региона и главы правительства республики.
Аксенов стал главой Крыма в октябре 2014 года и все пять лет возглавлял правительство региона. Выборы нового состава крымского парламента состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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