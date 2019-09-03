Володин заявил, что депутаты продолжат работу по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с 15 годовщиной теракта в Беслане заявил, что депутаты продолжат работу по борьбе с терроризмом, в том числе на международных площадках.

Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе Беслана (Северная Осетия) погибли 334 человека, большая часть из которых были дети.

"Это трагический день для всех нас. В результате террористического акта в эти дни 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии погибли дети и женщины. Мы скорбим вместе с семьями погибших", - сказал журналистам Володин.

Он отметил, что память о невинных жертвах взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске, терактов в театральном центре на Дубровке, в Беслане, других трагедий в России и за рубежом требует объединения всех стран в борьбе с терроризмом.