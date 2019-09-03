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РИА Новости

Володин заявил, что депутаты продолжат работу по борьбе с терроризмом

12:32 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с 15 годовщиной теракта в Беслане заявил, что депутаты продолжат работу по борьбе с терроризмом, в том числе на международных площадках.
Третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Установление этой памятной даты связано с трагическими событиями, произошедшими в сентябре 2004 года, когда в результате террористического акта в школе Беслана (Северная Осетия) погибли 334 человека, большая часть из которых были дети.
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"Это трагический день для всех нас. В результате террористического акта в эти дни 2004 года в городе Беслане в Северной Осетии погибли дети и женщины. Мы скорбим вместе с семьями погибших", - сказал журналистам Володин.
Он отметил, что память о невинных жертвах взрывов жилых домов в Москве, Волгодонске, терактов в театральном центре на Дубровке, в Беслане, других трагедий в России и за рубежом требует объединения всех стран в борьбе с терроризмом.
"Депутаты ГД продолжат работу по противодействию терроризму, в том числе и на международных площадках – 11-12 октября примут участие в региональной конференции в Стамбуле вместе с парламентариями Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана и Китая, где эта тема будет одной из главных. Мы также планируем обсудить вопрос создания единого списка террористических организаций", - сказал спикер Госдумы.
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Госдума РФВячеслав ВолодинБесланРоссияОбщество
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