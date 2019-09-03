В Смоленске установят личность мужчины в рясе, нарушившего ПДД на самокате

БРЯНСК, 3 сен – РИА Новости. Смоленская полиция установит личность мужчины в рясе, который на электрическом самокате проехал на красный свет, его ждет административное наказание, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Накануне в социальных сетях появилась запись с видеорегистратора одного из смоленских водителей, на которой запечатлено, как мужчина в рясе мчится на электросамокате по оживленной трассе. Многие пользователи заметили, что мужчина проехал на красный свет, с высокой скоростью, обгоняя общественный транспорт и почти не отставая от автомобилей.
"Да, действительно, ГИБДД подтвердило, что он (мужчина в рясе – ред.) и водитель автомобиля проехали на красный свет. Их личности будут установлены, после чего в отношении них будет вынесено решение об административном наказании", - сказала собеседница агентства.
Представитель Смоленской митрополии усомнился, что мужчина на видео действительно служит в РПЦ.
"Мы выясняли эту информацию. То, что на видео запечатлен мужчина в рясе, это факт. Но то, что это священник, идентифицировать невозможно, епархия таких не знает", - сообщил РИА новости представитель митрополии.
В июне глава ГИБДД РФ Михаил Черников говорил о создании рабочей группы, которая проанализирует правила дорожного движения и подскажет, как их улучшить в связи с необходимостью описать новые транспортные средства, не включенные в ПДД, а также уточнить формулировки некоторых понятий. Председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов тогда обращал внимание, что ПДД не учитывают современные средства транспорта – к примеру, электрические самокаты, моноколеса.