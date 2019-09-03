Рабинович призвал провести референдум по снятию моратория на продажу земли

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович во вторник призвал вынести вопрос снятия моратория на продажу земли на Украине сельскохозяйственного назначения на референдум.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября 2019 года внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли. Кроме того, президент добавил, что принять закон о рынке земель и отменить срок необходимо до 1 декабря 2019 года.

"Вчера окончательно подтверждена решимость новой власти начать продажу украинской земли. Более того, уже установлен срок – до 1 декабря. Земля – единственное не разграбленное и не разворованное богатство Украины – перестанет быть собственностью народа", - сказал Рабинович в эфире телеканала " 112.Украина ".

Он отметил, что ранее Зеленский обещал не вводить подобные изменения без проведения всеукраинского референдума, а также призвал депутатское большинство задуматься о том, кто будет покупателями земли, выставленной на продажу. "Прежде, чем вводить продажу земли, слугам народа надо посоветоваться с хозяином, с украинским народом, путем всенародного референдума", - добавил оппозиционный депутат.