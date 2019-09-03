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РИА Новости

На реках Лена, Алдан и Яна в Якутии сохраняется низкий уровень воды

12:31 03.09.2019
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© РИА Новости / Руслан КривобокРека Лена
Река Лена
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Река Лена. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Низкие уровни воды, лимитирующие судоходство, сохраняются на реках Лена, Алдан и Яна, сообщает Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.
Ранее глава Якутии объявил режим ЧС в городских округах "Якутск" и "Жатай" из-за мелководья на реке Лена.
"Уровни воды сохраняются ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство: на участке реки Лена Крестовское - Ленск, у поселка Солянка, у города Якутск и на участке Жиганск - Хабарово, на участке реки Алдан Томмот - Угино, на участке реки Яна Усть-Куйга – Нижнеянск", - сообщает управление.
Незначительное повышение уровней воды на реке Лена отмечается в пределах Жиганского района, где гидрологи отметили продолжение суточного подъема от 20 до 25 сантиметров.
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Кроме того, дожди приведут к незначительному подъему уровней воды на реке Алдан - от 5 до 15 сантиметров в сутки.
На реке Яна (в нижнем течении) в настоящее время наблюдается повышение уровней воды с интенсивностью 5 сантиметров за сутки.
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