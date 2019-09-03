На реках Лена, Алдан и Яна в Якутии сохраняется низкий уровень воды

ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Низкие уровни воды, лимитирующие судоходство, сохраняются на реках Лена, Алдан и Яна, сообщает Якутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ранее глава Якутии объявил режим ЧС в городских округах "Якутск" и "Жатай" из-за мелководья на реке Лена.

"Уровни воды сохраняются ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство: на участке реки Лена Крестовское - Ленск, у поселка Солянка, у города Якутск и на участке Жиганск - Хабарово, на участке реки Алдан Томмот - Угино, на участке реки Яна Усть-Куйга – Нижнеянск", - сообщает управление.

Незначительное повышение уровней воды на реке Лена отмечается в пределах Жиганского района, где гидрологи отметили продолжение суточного подъема от 20 до 25 сантиметров.

Максимум дождевого паводка в ближайшие сутки прогнозируется у поселка Жиганск, общий рост составит 60-70 сантиметров.

Кроме того, дожди приведут к незначительному подъему уровней воды на реке Алдан - от 5 до 15 сантиметров в сутки.