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РИА Новости

Пуск "Ангары" с Восточного проведут, как и планировалось, в 2023 году

12:31 03.09.2019 (обновлено: 13:27 03.09.2019)
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© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкКосмодрома "Восточный"
Космодрома Восточный
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства стартового стола, следует из пресс-релиза госкорпорации.
"На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии "Ангара" в 2023 году",- сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".
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Ранее в сообщении на сайте госкорпорации говорилось о пуске в 2021 году, но в "Роскосмосе" пояснили, что это была ошибка.
Строительство второй очереди заключается в создании инфраструктуры под ракету "Ангара". Сколько этапов последует после первого, "Роскосмос" в своем сообщении не уточняет. Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры под "Ангару" началось минувшим летом.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство второй очереди на космодроме Восточный по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания, а сам первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.
Согласно государственному контракту между дирекцией космодрома Восточный и ПСО "Казань", заключенному в прошлом году на 39,4 миллиарда рублей, стартовое сооружение планируется построить до 15 июня 2022 года, а провести первый пуск ракеты "Ангара" - до 26 декабря 2023 года.
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