Пуск "Ангары" с Восточного проведут, как и планировалось, в 2023 году

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства стартового стола, следует из пресс-релиза госкорпорации.

"На первом этапе создания второй очереди космодрома будет построен стартовый комплекс. Выполнение работ по его строительству позволит осуществить с него первый пуск ракеты-носителя серии "Ангара" в 2023 году",- сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".

Ранее в сообщении на сайте госкорпорации говорилось о пуске в 2021 году, но в "Роскосмосе" пояснили, что это была ошибка.

Строительство второй очереди заключается в создании инфраструктуры под ракету "Ангара". Сколько этапов последует после первого, "Роскосмос" в своем сообщении не уточняет. Ранее сообщалось, что строительство инфраструктуры под "Ангару" началось минувшим летом.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство второй очереди на космодроме Восточный по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания, а сам первый пуск "Ангары" запланирован на 2023 год.