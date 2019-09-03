Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ

БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.

"Правительство ФРГ останется надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, которую приводит пресс-служба кабмина ФРГ.

Меркель добавила, что "Германия хочет в тесном диалоге с Украиной совместно противостоять многочисленным вызовам", целью остается суверенитет и территориальная целостность Украины.