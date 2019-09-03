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РИА Новости

Меркель пообещала премьеру Украины поддержку в проведении реформ

12:28 03.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила нового премьер-министра Украины Алексея Гончарука со вступлением в должность, пообещала поддержку в проведении реформ в стране.
"Правительство ФРГ останется надежным партнером для вас и вашего правительства в проведении центральных реформ в области юстиции, децентрализации и борьбы с коррупцией", - говорится в поздравительной телеграмме Меркель, которую приводит пресс-служба кабмина ФРГ.
Кандидат на пост премьер-министра Украины Алексей Гончарук на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
29 августа, 21:32РИА Новости
Гончарук пообещал в течение месяца представить программу действий кабмина
Меркель добавила, что "Германия хочет в тесном диалоге с Украиной совместно противостоять многочисленным вызовам", целью остается суверенитет и территориальная целостность Украины.
Германия также заинтересована в углублении экономического сотрудничества, заявила канцлер, добавив, что будет рада в скором времени приветствовать Гончарука в Берлине.
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Ангела МеркельГерманияУкраинаВ мире
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