Минпросвещения заявило об увеличении числа первоклассников в России

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские школы в новом учебном году приняли на 116 тысяч больше первоклассников, чем в 2018 году, сообщила во вторник директор Департамента государственной политики в сфере общего образования министерства просвещения РФ Жанна Садовникова.

"Количество первоклассников выросло на 116 тысяч, в этом году в первый класс за парты село более 1,9 миллиона учеников", - сказала Садовникова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" по готовности образовательных учреждений к новому учебному году.