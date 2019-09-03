Минпросвещения заявило об увеличении числа первоклассников в России

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские школы в новом учебном году приняли на 116 тысяч больше первоклассников, чем в 2018 году, сообщила во вторник директор Департамента государственной политики в сфере общего образования министерства просвещения РФ Жанна Садовникова.
"Количество первоклассников выросло на 116 тысяч, в этом году в первый класс за парты село более 1,9 миллиона учеников", - сказала Садовникова на пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня" по готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
Она рассказала, что всего в этом году школы будут посещать более 16,5 миллионов детей. Количество отучающихся с особыми потребностями здоровья составляет более полумиллиона, их принять готовы почти 18 тысяч инклюзивных дошкольных и общеобразовательных организаций, для них "созданы все условия".