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РИА Новости

Познер назвал советского человека "своего рода уродом"

12:24 03.09.2019 (обновлено: 13:43 03.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер читает свою книгу "Прощание с иллюзиями" в рамках Dewar's чтений.
Телеведущий Владимир Познер читает свою книгу Прощание с иллюзиями в рамках Dewar's чтений.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер отрицательно оценил влияние советской власти на формирование человека.
"На самом деле вот этот "советский человек" был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И, может быть, это самое главное", — заявил Познер в интервью ютьюб-каналу "И грянул Грэм".
Телеведущий Владимир Познер
19 августа, 16:15РИА Новости
Познер рассказал об отношении к смерти
Так он ответил на вопрос интервьюера, который акцентировал внимание на "коллективизации, репрессиях и относительно спокойных временах, вроде брежневского застоя", а также "оттепели".
Познер заметил, что человек не может жить без веры, и поначалу многие жители СССР верили в советский проект, "совершали героические поступки", и вспомнил, как сам ездил студентом осваивать целину и на строительство Байкало-Амурской магистрали. По словам журналиста, он и многие его сверстники делали это от души.
"Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего, и ты тоже, тогда ты становишься циником. Не скептиком, циником. Ты превращаешься в человека, который говорит: да пропади все пропадом, я буду жить только для себя. И ты ни во что не веришь, и не веришь в человека. Я думаю, вот это главный вклад советской идеологии", — заключил телеведущий.
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Владимир ПознерРоссияСССР
Популярные комментарии
скорее урод тот кто пользовался бесплатным советским и в это время хвалил всё советское, как разрушился ссср, сразу переобулся и стал петь то за что платят деньги. Напомним что этот познер постоянные представитель федеральных сми, а значит озвучивает официальную позицию власти.
3 сентября, 12:28
ХоХочу официально заявить, что
277113029
А этот неурод не из Советского ли Союза вышел?
3 сентября, 12:33
rroyi
289510010
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