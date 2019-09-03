Познер назвал советского человека "своего рода уродом"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер отрицательно оценил влияние советской власти на формирование человека.
"На самом деле вот этот "советский человек" был все-таки своего рода урод. Говорил одно, думал другое. И, может быть, это самое главное", — заявил Познер в интервью ютьюб-каналу "И грянул Грэм".
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Так он ответил на вопрос интервьюера, который акцентировал внимание на "коллективизации, репрессиях и относительно спокойных временах, вроде брежневского застоя", а также "оттепели".
Познер заметил, что человек не может жить без веры, и поначалу многие жители СССР верили в советский проект, "совершали героические поступки", и вспомнил, как сам ездил студентом осваивать целину и на строительство Байкало-Амурской магистрали. По словам журналиста, он и многие его сверстники делали это от души.
"Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего, и ты тоже, тогда ты становишься циником. Не скептиком, циником. Ты превращаешься в человека, который говорит: да пропади все пропадом, я буду жить только для себя. И ты ни во что не веришь, и не веришь в человека. Я думаю, вот это главный вклад советской идеологии", — заключил телеведущий.