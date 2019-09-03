Познер назвал советского человека "своего рода уродом"

"Но когда постепенно ты начинаешь понимать, что твоя вера — это ложь, что тебя обманывали, что твои родители жертвовали собой не ради чего, и ты тоже, тогда ты становишься циником. Не скептиком, циником. Ты превращаешься в человека, который говорит: да пропади все пропадом, я буду жить только для себя. И ты ни во что не веришь, и не веришь в человека. Я думаю, вот это главный вклад советской идеологии", — заключил телеведущий.