Главу одного из представительств Минобороны заподозрили в получении взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 сен - РИА Новости. Управление ФСБ по Нижегородской области пресекло коррупционную деятельность начальника одного из военных представительств Министерства обороны РФ, заявляет пресс-служба УФСБ.

Военные представительства Министерства обороны РФ создаются для контроля качества и приемки военной продукции на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо от ведомственной подчиненности и организационно-правовых форм.

"Военным следственным отделом СК РФ по Нижегородскому гарнизону расследуется уголовное дело в отношении капитана второго ранга Вооруженных сил России, начальника 161 военного представительства Министерства обороны Российской Федерации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки")", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ по Нижегородской области, с декабря 2017 года по май 2019 года военный получил взятку на общую сумму не менее 500 тысяч рублей. Как отмечает ведомство, деньги он получал ежемесячно на банковскую карту от генерального директора коммерческой организации, поставляющей продукцию в рамках госконтракта в сфере оборонного заказа.