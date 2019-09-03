В Минфине заявили, что Кипр больше не имеет задолженности перед Россией

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кипр полностью погасил кредит и больше не имеет задолженности перед Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.

"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - сообщили в министерстве.

Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.