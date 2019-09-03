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РИА Новости

В Минфине заявили, что Кипр больше не имеет задолженности перед Россией

12:18 03.09.2019 (обновлено: 13:56 03.09.2019)
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© AFP 2019 / Yiannis Kourtoglou Здание Министерства финансов Кипра в Никосии
Здание Министерства финансов Кипра в Никосии
© AFP 2019 / Yiannis Kourtoglou
Здание Министерства финансов Кипра в Никосии
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кипр полностью погасил кредит и больше не имеет задолженности перед Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.
"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - сообщили в министерстве.
Город Минск
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Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.
В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис тогда говорил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита, баланс которого составляет около 1,6 миллиарда евро.
В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) в Тегеране
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