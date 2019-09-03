В Минфине заявили, что Кипр больше не имеет задолженности перед Россией

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кипр полностью погасил кредит и больше не имеет задолженности перед Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина России.
"Кипр полностью погасил свою задолженность по кредиту и больше не является дебитором Российской Федерации", - сообщили в министерстве.
Кипр получил от РФ в 2011 году кредит в 2,5 миллиарда евро под 4,5% годовых и должен был погасить его в июле 2016 года. Однако в 2013 году в период острого финансового кризиса заем был реструктурирован - процентная ставка была снижена до 2,5%, а погашение основного долга перенесено на период 2018-2021 годов.
В апреле текущего года Кипра разместил два выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 миллиарда евро. Министр финансов страны Харис Георгиадис тогда говорил, что средства пойдут исключительно на досрочное погашение российского кредита, баланс которого составляет около 1,6 миллиарда евро.