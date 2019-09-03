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РИА Новости

"Оппозиционная платформа" оспорит отмену неприкосновенности депутатов Рады

12:18 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" на следующей неделе оспорит в Конституционном суде (КС) принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, заявил во вторник депутат партий Василий Нимченко.
Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
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"Будем обращаться в Конституционный суд (КС), думаю, на следующе неделе", - сказал Нимченко журналистам.
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Оппозиционная платформа - За жизньНестор ШуфричВерховная Рада УкраиныКиевУкраинаВ мире
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