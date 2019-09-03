"Оппозиционная платформа" оспорит отмену неприкосновенности депутатов Рады

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" на следующей неделе оспорит в Конституционном суде (КС) принятие закона об отмене депутатской неприкосновенности, заявил во вторник депутат партий Василий Нимченко.

Рада во вторник в окончательном чтении приняла закон, которым предлагается внести изменения в конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности с января 2020 года. Документ еще должен подписать президент Украины. Ранее депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что изменения в законе о депутатской неприкосновенности внесены с нарушениями, что дает основания после окончательного принятия оспорить его в Конституционном суде Украины.