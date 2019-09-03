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РИА Новости

Суд в Уфе продлил арест кассирше, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей

12:17 03.09.2019
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© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
© пресс-служба МВД по Республике Башкортостан
УФА, 3 сен – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил на два месяца арест кассирши банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Орджоникидзевский районный суд 3 сентября продлил арест Хайруллиной на два месяца", - сказал РИА Новости представитель суда, не уточнив до какого числа по решению суда кассирша будет содержаться в СИЗО. Ранее ее арест продлевали до 2 сентября.
Жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.
Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилету в уфимском аэропорту и помещен под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
22 июля, 14:14РИА Новости
Муж кассирши из Башкирии отрицает причастность к краже из банка
После этой громкой истории, еще одна кассирша из Уфы была арестована в конце июля. Правоохранители сообщали, что 39-летняя женщина вынесла 6,5 миллиона рублей из банка "Открытие".
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