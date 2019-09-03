Суд в Уфе продлил арест кассирше, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей

Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата

УФА, 3 сен – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Уфы продлил на два месяца арест кассирши банка Луизы Хайруллиной, обвиняемой в краже 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Орджоникидзевский районный суд 3 сентября продлил арест Хайруллиной на два месяца", - сказал РИА Новости представитель суда, не уточнив до какого числа по решению суда кассирша будет содержаться в СИЗО. Ранее ее арест продлевали до 2 сентября.

Жительница Салавата подозревается в хищении более 20 миллионов рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми 8 и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", суд заочно арестовал ее.

Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилету в уфимском аэропорту и помещен под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.