Чиновницу и энергетиков будут судить после пожара в центре Ростова-на-Дону

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Чиновница и энергетики предстанут перед судом по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону в 2017 году, сообщается на Чиновница и энергетики предстанут перед судом по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону в 2017 году, сообщается на сайте СК РФ.

Сообщается, что следователи завершили расследование дело против экс-замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, обвиняемой по статье "Халатность", начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старшего мастера производственного участка, обвиняемых по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".

"В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону при пожаре в Пролетарском и Кировском районах площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров было уничтожено и повреждено огнем 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина.

В СК подчеркнули, что версия об умышленном поджоге в ходе следствия не нашла подтверждения.

"Установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения №50 по переулку Чувашский, а причиной возникновения пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушной линии электропередач", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при их эксплуатации были допущены нарушения, и в результате короткого замыкания загорелась несанкционированная свалка.