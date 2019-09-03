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РИА Новости

Чиновницу и энергетиков будут судить после пожара в центре Ростова-на-Дону

12:17 03.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
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Машина Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Чиновница и энергетики предстанут перед судом по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону в 2017 году, сообщается на сайте СК РФ.
Сообщается, что следователи завершили расследование дело против экс-замглавы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, обвиняемой по статье "Халатность", начальника Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" Ростовские городские электрические сети и старшего мастера производственного участка, обвиняемых по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности".
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"В настоящее время следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 21 августа 2017 года в центре Ростова-на-Дону при пожаре в Пролетарском и Кировском районах площадью свыше 32,6 тысячи квадратных метров было уничтожено и повреждено огнем 125 жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. В результате пожара погиб мужчина.
В СК подчеркнули, что версия об умышленном поджоге в ходе следствия не нашла подтверждения.
"Установлено, что очаг пожара находился в балке с южной стороны территории домовладения №50 по переулку Чувашский, а причиной возникновения пожара стало короткое замыкание проходящих над балкой за забором указанного домовладения проводов воздушной линии электропередач", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при их эксплуатации были допущены нарушения, и в результате короткого замыкания загорелась несанкционированная свалка.
В ходе расследования уголовного дела допрошены свыше 700 потерпевших, более 650 свидетелей, проведены осмотры мест происшествия, выемки документов, фото и видеозаписей, а также более 60 экспертиз.
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