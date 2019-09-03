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РИА Новости

Премьер Монголии подвел итоги визита Путина

12:12 03.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Визит президента РФ Владимира Путина в Монголию поднял двусторонние отношения на высокий уровень, заявил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
"По итогам вашего визита наши двусторонние отношения были подняты на качественно высокий уровень" , - сказал Хурэлсух на встрече с Путиным.
Он отметил, что в ходе визита обсуждался широкий круг вопросов двусторонних отношений и сотрудничества.
"Были согласованы и подписаны документы, которые имеют важное значение для наших двусторонних отношений", - сказал премьер Монголии.
Он отметил, что визит президента России проходит в годовщину победы в битве на реке Халхин-Гол.
"Монгольский и российский народы имеют многолетнюю вековую историю совместных хороших дружеских отношений и дружбы. Мы были вместе и в трудные годы войны, а также в годы мирного созидания. Наши отцы и деды создали эту крепкую дружбу. Мы должны не забывать, чтить и сохранить память и подвиг наших отцов и дедов", - сказал премьер.
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Вчера, 10:36РИА Новости
Россия и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях
Сражение на Халхин-Голе в мае-сентябре 1939 года - ключевое событие в общей истории России и Монголии. Эта победа позволила отстоять суверенитет и территориальную целостность Монголии. Она также имела определяющее влияние на решение Японии не вступать в войну против СССР на стороне фашистской Германии в 1941-1945 годах.
Монголия оказывала помощь СССР в годы Великой Отечественной войны, в том числе поставками продовольствия и одежды и организацией народного сбора средств для постройки танкового и авиационного соединений, а также в ходе боев с Квантунской армией на Дальнем Востоке в августе 1945 года.
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