В Ростовской области бетонная плита насмерть задавила ребенка

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Следователи в Ростовской области организовали проверку после гибели пятилетней девочки, на которую, по предварительным данным, упала бетонная плита на территории бывшего колхоза, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

По предварительным данным, 2 сентября текущего года 45-летний мужчина собирал металлолом на территории бывшего колхоза, вместе с ним была его дочь.

"В тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из плит упала на девочку… Она скончалась", - сказала Гагалаева.