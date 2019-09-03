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РИА Новости

В Ростовской области бетонная плита насмерть задавила ребенка

12:10 03.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сен – РИА Новости. Следователи в Ростовской области организовали проверку после гибели пятилетней девочки, на которую, по предварительным данным, упала бетонная плита на территории бывшего колхоза, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
По предварительным данным, 2 сентября текущего года 45-летний мужчина собирал металлолом на территории бывшего колхоза, вместе с ним была его дочь.
"В тот момент, когда мужчина отбивал часть металлического швеллера, удерживающего бетонные плиты ограждения, одна из плит упала на девочку… Она скончалась", - сказала Гагалаева.
По данному факту следователи организовали доследственную проверку, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
Машина Следственного комитета РФ
2 сентября, 14:41РИА Новости
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СУСК РФРостовская областьПроисшествия
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