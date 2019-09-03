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РИА Новости

В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100

12:08 03.09.2019 (обновлено: 12:19 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Правительство РФ выделило 4 миллиарда рублей на формирование оборотного склада запчастей и внедрение сервисных бюллетеней для самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
"В целях реализации программы развития семейства самолетов "Сухой Суперджет 100" (самолетов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тысячи рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов", - говорится в документе.
Цель этой субсидии - "финансовое обеспечение затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа, а также с внедрением сервисных бюллетеней на воздушные суда нового типа, имея в виду формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней".
Минпромторгу поручено проконтролировать целевое и эффективное использование средств с представлением доклада до 1 февраля 2020 года.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году.
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Вчера, 10:21РИА Новости
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Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100
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