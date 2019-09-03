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РИА Новости

Путин пригласил премьера Монголии посетить Россию

12:08 03.09.2019 (обновлено: 12:56 03.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкОфициальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Официальный Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи в Государственном дворце в Улан-Баторе
УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию.
"У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Президент РФ отметил важность подписанного во вторник с Монголией договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Надеюсь, что мы будем двигаться вперед, основываясь на солидном фундаменте", - сказал Путин.
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