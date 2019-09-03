Путин пригласил премьера Монголии посетить Россию

УЛАН-БАТОР, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха посетить Россию.
"У вас есть приглашение посетить нашу страну. Надеюсь, что профильные ведомства и министерство иностранных дел в краткие сроки согласуют дату, ваш визит и подготовят поездку в Россию", - сказал Путин на встрече с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.
Президент РФ отметил важность подписанного во вторник с Монголией договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
"Надеюсь, что мы будем двигаться вперед, основываясь на солидном фундаменте", - сказал Путин.