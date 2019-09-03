Крымско-сирийский торговый дом наращивает обороты, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Экономическое сотрудничество Сирии и Крыма в рамках созданного ранее совместного торгового дома нарастает, заявил глава российского региона Сергей Аксенов.

Крымская делегация ранее прибыла в Сирию с официальным визитом в рамках 61-й Дамасской международной ярмарки. В рамках выставки делегация подписала с сирийской стороной соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Предварительно грузы отправлять начали – зерновые отправляли в САР, сирийские цитрусовые уже приходили в Крым. Процесс начался, торговый дом наращивает обороты", - сказал журналистам в Симферополе Аксенов, отметив, что более подробную информацию сможет сообщить после возвращения из Сирии главы крымской делегации вице-премьера Георгия Мурадова.

В свою очередь министр промышленности и торговли Крыма Андрей Васюта, который был участником крымской делегации в Сирии, сообщил журналистам, что активный рост поставок цитрусовых из Сирии в Крым ожидается с начала октября.

"С 1 октября меняется ввозной НДС на цитрусовые, вместо 20% будет 10. Начиная с этого момента логично поставлять в Крым, такие договоренности у нас с арабской стороной есть", - сказал Васюта.