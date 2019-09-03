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РИА Новости

Худрук "Квартала 95" рассказал, что Зеленский следит за работой проекта

12:06 03.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Художественный руководитель "Квартал 95" Александр Пикалов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает следить за работой проекта и звонил после первого концерта, который прошел без его участия.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
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"После эфира звонил. Задал пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал про юмор - в его сторону или сторону (главы офиса президента Андрея – ред.) Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа - ред). Чисто технические вопросы его интересовали", - сказал Пикалов в интервью изданию "Украинская правда".
Он добавил, что президент немного отчитывал актеров "Квартала 95" после первого концерта без него и следит за работой проекта. Пикалов сообщил, что в целом проекту без Зеленского где-то трудно, а где-то немножко легче. Ранее они работали на фронтмена, а сейчас их три-четыре, поэтому у "кварталовцев" идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть и очень хорошие цифры просмотров. Он также рассказал, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать в студии "Квартал 95" членом авторской группы.
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Владимир ЗеленскийУкраина
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