Худрук "Квартала 95" рассказал, что Зеленский следит за работой проекта

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Художественный руководитель "Квартал 95" Александр Пикалов сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает следить за работой проекта и звонил после первого концерта, который прошел без его участия.
Студия "Квартал 95" производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Ранее Зеленский, который является основателем "Квартала 95", заявил, что вышел из бизнеса в связи с избранием на пост главы государства.
"После эфира звонил. Задал пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал про юмор - в его сторону или сторону (главы офиса президента Андрея – ред.) Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", которой обычно начинается программа - ред). Чисто технические вопросы его интересовали", - сказал Пикалов в интервью изданию "Украинская правда".
Он добавил, что президент немного отчитывал актеров "Квартала 95" после первого концерта без него и следит за работой проекта. Пикалов сообщил, что в целом проекту без Зеленского где-то трудно, а где-то немножко легче. Ранее они работали на фронтмена, а сейчас их три-четыре, поэтому у "кварталовцев" идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть и очень хорошие цифры просмотров. Он также рассказал, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать в студии "Квартал 95" членом авторской группы.