Худрук "Квартала 95" рассказал, что Зеленский следит за работой проекта

Он добавил, что президент немного отчитывал актеров "Квартала 95" после первого концерта без него и следит за работой проекта. Пикалов сообщил, что в целом проекту без Зеленского где-то трудно, а где-то немножко легче. Ранее они работали на фронтмена, а сейчас их три-четыре, поэтому у "кварталовцев" идет творческий поиск и есть "немножко неопределенность". Но, по словам Пикалова, при этом есть и очень хорошие цифры просмотров. Он также рассказал, что первая леди Елена Зеленская продолжает работать в студии "Квартал 95" членом авторской группы.