В МЧС рассказали о росте числа пожаров в школах с 2014 года

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МЧС России зафиксировало рост числа пожаров в российских школах и других образовательных учреждениях на 20% с 2014 года, среди причин - электротехнические, строительно-монтажные работы и поджоги.

"У нас в образовательных учреждениях рост пожаров на 20% с 2014 по 2018 годы (с 201 до 242 пожаров). На текущую дату с начала 2019 года произошло уже 180 пожаров", - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Основная причина пожаров - электротехническая: неправильная эксплуатация электроустановок и отсутствие компаний, которые правильно бы вели планово-предупредительный ремонт электроустановочных изделий в зданиях.

На втором месте - пожары, связанные со строительно-монтажными работами, на третьем - поджоги.