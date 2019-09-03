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РИА Новости

В МЧС рассказали о росте числа пожаров в школах с 2014 года

12:05 03.09.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МЧС России зафиксировало рост числа пожаров в российских школах и других образовательных учреждениях на 20% с 2014 года, среди причин - электротехнические, строительно-монтажные работы и поджоги.
"У нас в образовательных учреждениях рост пожаров на 20% с 2014 по 2018 годы (с 201 до 242 пожаров). На текущую дату с начала 2019 года произошло уже 180 пожаров", - сказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Основная причина пожаров - электротехническая: неправильная эксплуатация электроустановок и отсутствие компаний, которые правильно бы вели планово-предупредительный ремонт электроустановочных изделий в зданиях.
На втором месте - пожары, связанные со строительно-монтажными работами, на третьем - поджоги.
"По первым двум причинам мы проводим профилактические работы, а по третьей причине взаимодействуем с органами предварительного следствия, предоставляем всю информацию для расследования уголовных дел", - добавил представитель министерства.
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