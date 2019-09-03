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РИА Новости

Опрос показал, как россияне оценивают угрозу международного терроризма

12:05 03.09.2019
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© Фото : Mauser Jagdwaffen GmbHКарабин Mauser М03
Карабин Mauser М03
© Фото : Mauser Jagdwaffen GmbH
Карабин Mauser М03. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Около 38% россиян считают, что угроза миру со стороны международного терроризма ослабла, это значительно выше результатов 2011 года, когда такой ответ давали 14% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По данным исследования, более трети (38%) россиян считают, что угроза миру со стороны международного терроризма ослабла, что на 24 процентных пункта выше результатов 2011 года. В свою очередь уменьшилось число граждан, придерживающихся противоположного мнения - с 34% в 2011 году до 30% в 2019 году. При этом 22% полагают, что угроза миру осталась примерно такой же.
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Как отмечается в опросе, 15% опрошенных полагают, что возможная террористическая угроза в отношении российских граждан сегодня исходит от США, 11% считают, что от террористической группировки "Исламское государство"*, еще 8% видят угрозу в иных исламских группировках, столько же (8%) – украинских националистов, 7% – прочие террористические организации. При этом почти 8% не видит террористической угрозы в отношении российских граждан.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 31 августа среди россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для этой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Исламское государствоВЦИОМРоссияОбщество
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