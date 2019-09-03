Суд в Киеве продлил арест экс-командиру "ПВО" ДНР, свидетелю по делу MH17

КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил арест свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимира Цемаха, заявил его адвокат Роман Гонтарев агентству " Шевченковский районный суд Киева продлил арест свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимира Цемаха, заявил его адвокат Роман Гонтарев агентству " Украинские новости ".

Ранее СМИ сообщили, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.

"Ему продлили меру пресечения - арест", - цитирует адвоката агентство во вторник. При этом Гонтарев не стал комментировать возможное участие Цемаха в обмене заключенными между Украиной и РФ.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.