Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T12:03Z
https://ria.ru/20190903/1558199386.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_53:0:3282:1816_1036x0_80_0_0_fbf94d8b4dd26c2c42493f0f6f547f3b.jpg
РИА Новости

Суд в Киеве продлил арест экс-командиру "ПВО" ДНР, свидетелю по делу MH17

12:03 03.09.2019
372
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева продлил арест свидетеля по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимира Цемаха, заявил его адвокат Роман Гонтарев агентству "Украинские новости".
Ранее СМИ сообщили, что Россия настаивает на включении Цемаха в список заключенных для обмена.
"Ему продлили меру пресечения - арест", - цитирует адвоката агентство во вторник. При этом Гонтарев не стал комментировать возможное участие Цемаха в обмене заключенными между Украиной и РФ.
Владимир Цемах после похищения украинскими спецслужбами
2 августа, 14:33РИА Новости
В ДНР включили в список на обмен с Киевом экс-командира "ПВО" Цемаха
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Эксперты миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
2 сентября, 10:28РИА Новости
Австралия уверена в профессионализме следственной группы по делу MH17
200080
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеДНРMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)Николай ВинниченкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Юрий Мешков
В посольстве России в Турции рассказали о состоянии экс-президента Крыма
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Премьер Монголии подвел итоги визита Путина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Оппозиционная платформа" оспорит отмену неприкосновенности депутатов Рады
Лента
новостей
Мыс Фиолент
Эксперт рассказал, почему Украина не прекратит блокаду Крыма
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский после заседания апелляционного суда Киева
Вышинский хочет, чтобы дело закрыли по закону, а не из-за звонка Зеленского
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle отвергла обвинения во вмешательстве в дела России
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия вскоре обсудит с партнерами дату переговоров по газу с Украиной и ЕС
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100
Президент США Дональд Трамп
СМИ: сенаторы призвали Трампа не отказывать Украине в военной помощи
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов. Архивное фото
Россия может принять участие в подписании соглашения между США и талибами
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат
Андрей Парубий
На Украине возбудили дело против экс-спикера Рады Парубия
Президент Украины Владимир Зеленский
Трамп может наказать Зеленского, забрав у него деньги МВФ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
Лента новостейМолния