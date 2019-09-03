Вышинский хочет, чтобы дело закрыли по закону, а не из-за звонка Зеленского

"Я не хотел бы, чтобы он (Зеленский. — Прим. ред.) позвонил и это произошло по звонку. Потому что все, что со мной происходило до этого целый год, тоже происходило по звонку, но это были плохие для меня звонки. Хороший для меня звонок — это вроде бы здорово, все рухнет с плеч, но это же опять будет по звонку, а не по закону. Поэтому я хочу, чтобы было по закону. <...> Если будет по закону, то ложь сразу станет видна", — сказал он.