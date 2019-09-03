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РИА Новости

В посольстве России в Турции рассказали о состоянии экс-президента Крыма

11:57 03.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЮрий Мешков
Юрий Мешков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Юрий Мешков. Архивное фото
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Состояние госпитализированного в турецкой Аланье экс-президента Крыма Юрия Мешкова улучшилось, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова во вторник.
Бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции, сообщил ранее РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, ссылаясь на сына Мешкова. Инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара, отметил он.
Как сообщила дочь Мешкова Марианна во вторник, ее отец был выведен из искусственной комы турецкими медиками после произошедшего инсульта,
"Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию об экстренной госпитализации в одну из больниц Аланьи российского гражданина Ю.А.Мешкова, 1945 года рождения, находившегося в Турции на отдыхе. Консульские работники установили и поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами и родными больного. Третьего сентября представители больницы информировали о том, что в состоянии пациента наметилось улучшение", - сообщила Касимова
По ее словам, в понедельник сотрудник генконсульства посетил больницу, провел встречу с ее представителями, получил информацию о состоянии здоровья Мешкова.
"Случай признан страховым. Расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, зафиксированного в страховом полисе. В медучреждении подтвердили также, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации пациента в Россию может быть предметно рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований", - отметила собеседница агентства.
Генконсульство продолжает следить за ситуацией в координации с администрацией больницы, страховой компанией, родными и близкими больного, добавила она.
Представитель клиники Yasam в Аланье подтвердил РИА Новости, что Мешков находится на лечении у них. Он отказался предоставить информацию о состоянии его здоровья, сославшись на закон об охране врачебной тайны.
Мешков, которому сейчас 73 года, был избран президентом республики Крым в феврале 1994 года и оставался в этой должности до отмены действовавшей в Крыму конституции республики Верховной радой Украины весной 1995 года. Тогда же была создана лишенная суверенитета автономная республика Крым в составе Украины. Мешков после этого переехал в Москву.
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Юрий МешковТурцияКрымРоссияВ мире
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