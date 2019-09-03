В посольстве России в Турции рассказали о состоянии экс-президента Крыма

АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Состояние госпитализированного в турецкой Аланье экс-президента Крыма Юрия Мешкова улучшилось, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова во вторник.

Бывший и единственный в истории республики президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт, находясь с женой на отдыхе в Турции, сообщил ранее РИА Новости экс-депутат крымского парламента Вадим Мордашев, ссылаясь на сына Мешкова. Инсульт случился в воскресенье вечером, а спровоцировать его могла жара, отметил он.

Как сообщила дочь Мешкова Марианна во вторник, ее отец был выведен из искусственной комы турецкими медиками после произошедшего инсульта,

"Генконсульство России в Анталье подтверждает информацию об экстренной госпитализации в одну из больниц Аланьи российского гражданина Ю.А.Мешкова, 1945 года рождения, находившегося в Турции на отдыхе. Консульские работники установили и поддерживают контакт с администрацией клиники, лечащими врачами и родными больного. Третьего сентября представители больницы информировали о том, что в состоянии пациента наметилось улучшение", - сообщила Касимова

По ее словам, в понедельник сотрудник генконсульства посетил больницу, провел встречу с ее представителями, получил информацию о состоянии здоровья Мешкова.

"Случай признан страховым. Расходы на лечение будут покрыты за счет финансового лимита, зафиксированного в страховом полисе. В медучреждении подтвердили также, что вопрос о перспективах медико-транспортной эвакуации пациента в Россию может быть предметно рассмотрен после стабилизации его состояния и проведения контрольных медицинских исследований", - отметила собеседница агентства.

Генконсульство продолжает следить за ситуацией в координации с администрацией больницы, страховой компанией, родными и близкими больного, добавила она.

Представитель клиники Yasam в Аланье подтвердил РИА Новости, что Мешков находится на лечении у них. Он отказался предоставить информацию о состоянии его здоровья, сославшись на закон об охране врачебной тайны.