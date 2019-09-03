Крым примет участие в тендерах на восстановление железных дорог Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Крымские предприятия примут участие в государственных тендерах в Сирии по восстановлению железных дорог, а также поставкам зерна и нефтепродуктов, сказал министр промышленности региона Андрей Васюта.

Крымская делегация прибыла в Сирию с официальным визитом в рамках 61-й международной Дамасской выставки. В рамках выставки делегация подписала с сирийской стороной соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

"Крымско-сирийский торговый дом будет принимать участие в государственных тендерах на территории САР. (Речь идет) о восстановлении сети железных дорог, поставках зерна и нефтепродуктов", - сказал журналистам Васюта, который был участником делегации Крыма в Сирии.

Он сообщил, что переговоры прошли в четырех министерствах сирийского правительства. Речь, в частности, идет об участии Керченского стрелочного завода в государственных тендерах на восстановление сети железных дорог в Сирии. Министр отметил хорошие перспективы предприятия на выигрыш в этом тендере, который состоится в течение двух месяцев.