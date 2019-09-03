Крым примет участие в тендерах на восстановление железных дорог Сирии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Крымские предприятия примут участие в государственных тендерах в Сирии по восстановлению железных дорог, а также поставкам зерна и нефтепродуктов, сказал министр промышленности региона Андрей Васюта.
Крымская делегация прибыла в Сирию с официальным визитом в рамках 61-й международной Дамасской выставки. В рамках выставки делегация подписала с сирийской стороной соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
"Крымско-сирийский торговый дом будет принимать участие в государственных тендерах на территории САР. (Речь идет) о восстановлении сети железных дорог, поставках зерна и нефтепродуктов", - сказал журналистам Васюта, который был участником делегации Крыма в Сирии.
Он сообщил, что переговоры прошли в четырех министерствах сирийского правительства. Речь, в частности, идет об участии Керченского стрелочного завода в государственных тендерах на восстановление сети железных дорог в Сирии. Министр отметил хорошие перспективы предприятия на выигрыш в этом тендере, который состоится в течение двух месяцев.
Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента Сирии Башара Асада с 28 августа по 6 сентября. Выставка, которая ведет свою историю с 1954 года, со временем стала крупнейшей на Ближнем Востоке, однако с началом кризиса в 2011 году ее проведение было приостановлено. Ярмарка возобновилась в 2017 году, с первых же дней она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные заторы на дорогах.