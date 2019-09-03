Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-03T11:54Z
https://ria.ru/20190903/1558198893.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/151133/33/1511333350_0:14:1080:622_1036x0_80_0_0_74c9c3cff600525462367e47eee08dc7.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Крым примет участие в тендерах на восстановление железных дорог Сирии

11:54 03.09.2019
594
© Sputnik / Мухаммад Мааруф Поезд в Сирии
Поезд в Сирии
© Sputnik / Мухаммад Мааруф
Поезд в Сирии. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости. Крымские предприятия примут участие в государственных тендерах в Сирии по восстановлению железных дорог, а также поставкам зерна и нефтепродуктов, сказал министр промышленности региона Андрей Васюта.
Крымская делегация прибыла в Сирию с официальным визитом в рамках 61-й международной Дамасской выставки. В рамках выставки делегация подписала с сирийской стороной соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Судостроительный завод Залив в Керчи
30 августа, 10:18Война в Сирии
Крым предложил Сирии строить и ремонтировать суда на своих верфях
"Крымско-сирийский торговый дом будет принимать участие в государственных тендерах на территории САР. (Речь идет) о восстановлении сети железных дорог, поставках зерна и нефтепродуктов", - сказал журналистам Васюта, который был участником делегации Крыма в Сирии.
Он сообщил, что переговоры прошли в четырех министерствах сирийского правительства. Речь, в частности, идет об участии Керченского стрелочного завода в государственных тендерах на восстановление сети железных дорог в Сирии. Министр отметил хорошие перспективы предприятия на выигрыш в этом тендере, который состоится в течение двух месяцев.
Дамасская международная ярмарка проводится под патронатом президента Сирии Башара Асада с 28 августа по 6 сентября. Выставка, которая ведет свою историю с 1954 года, со временем стала крупнейшей на Ближнем Востоке, однако с началом кризиса в 2011 году ее проведение было приостановлено. Ярмарка возобновилась в 2017 году, с первых же дней она вызвала ажиотаж среди желающих туда попасть и серьезные заторы на дорогах.
Вид на Феодосийский торговый порт
2 сентября, 22:43РИА Новости
Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции в Россию
2310024
Обсудить 0
Война в СирииАндрей ВасютаКрымСирияЭкономика
Рекомендуем
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Шойгу рассказал об обустройстве российских баз в Сирии
РИА
Новости
Разрушенное здание в провинции Идлиб. Архив
В МИД удивились решению Вашингтона нанести удар по Идлибу
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Крымско-сирийский торговый дом наращивает обороты, заявил Аксенов
Газовый вентиль
В Сирии заработало газовое месторождение, вышедшее из строя в 2011 году
Лента
новостей
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
Россия за сутки зафиксировала 31 нарушение перемирия в Сирии
Корзина с красными яблоками
Тамбовщина поддержит сельское хозяйство и территории на 3 млрд рублей
Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100 выполняет демонстрационный полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
В России создадут оборотный склад запчастей для SSJ100
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал объявить режим ЧС в четвертом штате из-за урагана "Дориан"
Мыс Фиолент
Эксперт рассказал, почему Украина не прекратит блокаду Крыма
Переработка металлолома
Правительство ввело квоту на вывоз отходов и лома черных металлов из России
Южные Курилы
Россия не обсуждает с Японией вопросы военного строительства на Курилах
Президент РФ Владимир Путин и президент Монголии Халтмагийн Баттулга (слева) во время представления делегаций на церемонии официальной встречи у Государственного дворца в Улан-Баторе
Премьер Монголии подвел итоги визита Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пресс-конференции по итогам переговоров на полях Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Опасный котел. Почему удары по Идлибу — проблема для России
Машины Скорой помощи
В Сирии один человек погиб в результате взрыва мотоцикла, сообщил источник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:28Россия за сутки зафиксировала 26 случаев нарушения перемирия в Сирии
10:27Вице-премьер Молдавии выразил надежду на восстановление отношений с Россией
10:26СК заочно предъявил обвинение нападавшему на посольство России в Киеве
10:24В Хабаровске мужчина выстрелил в играющих во дворе детей
10:22В Омске ребенок погиб от удара током во время игры на кухне
10:21"Транснефть-Дружба" завершила ремонт на магистральных трубопроводах
10:19Прокуратура обжаловала прекращение дела против экс-главы Челябинска
10:19Подготовка космонавтов для миссии "Гаганьян" пройдет в России и Индии
10:16Попова рассказала об обстановке с чужими биолабораториями у границ России
10:15Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
10:15В красноярской тайге площадь пожаров уменьшилась на три тысячи гектаров
10:14В омской школе на ученицу обрушилась штукатурка
10:10Голодец назвала Россию одной из стран-лидеров по образованию в искусстве
10:09Правительство внесло в ГД проект о сервисном обслуживании военной техники
10:07Путин пригласил Моди на празднование юбилея Победы в Москву в мае 2020 года
10:05Президент Кипра предложил переводить туркам-киприотам долю от продажи газа
10:05В Челябинской области будут судить подростка за убийство бабушки
10:04Из четырех населенных пунктов на Дальнем Востоке ушла вода
10:03В Югре на двух экс-чиновников завели дело из-за поддельных дипломов
09:59В Пскове иномарка врезалась в остановку
Лента новостейМолния